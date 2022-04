La Juventus mercoledì 20 aprile si è qualificata alla finale di Coppa Italia. Il successo dei bianconeri per 2-0 contro la Fiorentina ha consentito alla squadra di Massimiliano Allegri di ritrovare l'Inter nella finale dell'11 maggio. Il quotidiano "La Stampa" ha rivelato un retroscena che riguarda proprio lo stato d'animo dei giocatori della Juventus prima della semifinale di Coppa Italia. Infatti, la squadra era fortemente determinata a raggiungere l'Inter in finale per avere una rivincita sui nerazzurri dopo il match di campionato. La sfida dello scorso 3 aprile tra la Juventus e il club lombardo ha lasciato l'amaro in bocca agli uomini di Allegri e allo stesso tecnico.

La Juventus cerca la rivalsa

La Juventus non ha ancora del tutto dimenticato la sfida di campionato persa contro l'Inter. In quella sfida i bianconeri avrebbero meritato sicuramente un punteggio diverso e alcuni episodi arbitrali gridano ancora vendetta. La Juventus ha dominato l'Inter senza riuscire a trovare il gol, ma adesso la Vecchia Signora avrà la possibilità di prendersi la sua rivincita in Coppa Italia. Prima però di pensare a questa sfida la Juventus dovrà occuparsi delle prossime sfide di campionato. Vincere contro Sassuolo, Venezia e Genoa consentirebbe ai bianconeri di prepararsi nel migliore dei modi alla partita di Coppa Italia. Inoltre, in queste settimane, l'obiettivo di Massimiliano Allegri sarà quello di recuperare gli infortunati.

La speranza è di ritrovare Arthur, Manuel Locatelli e forse anche Weston McKennie.

La Juventus pensa al Sassuolo

La Juventus oggi 22 aprile si è ritrovata alla Continassa per preparare la sfida contro il Sassuolo. Per questo match, Massimiliano Allegri potrebbe fare qualche cambio in particolare in attacco. Infatti, il tecnico della Juventus starebbe pensando di riproporre il tridente formato da Paulo Dybala, Dusan Vlahovic e Alvaro Morata.

Mentre a centrocampo dovrebbero essere confermati Denis Zakaria e Adrien Rabiot, a completare il reparto potrebbe esserci Juan Cuadrado. In difesa, invece, resta da capire chi sarà il partner di Matthijs De Ligt. Infatti, Massimiliano Allegri deve decidere se schierare Leonardo Bonucci o Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero ha riposato in Coppa Italia ma non è da escludere che rifiati ancora.

Sulle fasce, invece, ci dovrebbero essere Danilo e Luca Pellegrini. In ogni caso la Juventus ha ancora a disposizione alcuni giorni e in particolare nella giornata di domani la squadra si ritroverà al JTC per svolgere un'altra seduta mattutina. Domenica 24, invece, i bianconeri si alleneranno alla Continassa e poi partiranno direzione Reggio Emilia.