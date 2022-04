Puntellare l'organico a disposizione dello Special One Josè Mourinho. È questo l'obiettivo della Roma, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dell'allenatore giallorosso, così da recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Uno dei tasselli fondamentali in casa Roma è rappresentato dall'acquisto di un centrocampista, che possa dare personalità ed esperienza alla mediana dei giallorossi. Uno dei nomi più gettonati in queste ore di calciomercato è quello di Nemanja Matic, centrocampista serbo in forza al Manchester United, che dovrebbe lasciare l'Old Trafford in quanto non rientrerebbe più nei piani del tecnico dei Red Devils del prossimo anno Ten Hag.

La dirigenza giallorossa si è subito azionata per intensificare i contatti con l'entourage del mediano serbo, che oltre esser stato già allenato da Mourinho al Chelsea, rappresenta l'uomo giusto al posto giusto: personalità, esperienza e forza fisica, caratteristiche che lo Special One ricerca per aumentare la qualità della sua mediana.

Attenzione anche alla pista che porta a Leandro Paredes, centrocampista argentino del Paris Saint Germain, che ha già vestito la maglia giallorossa. Il club parigino valuta il mediano 15 milioni di euro.

L'arrivo di un nuovo centrocampista potrebbe così sbloccare anche la cessione ormai imminente di Jordan Veretout. Con l'arrivo a gennaio di Sergio Oliveira, il francese ha ormai perso il posto da titolare e per questo, potrebbe lasciare la Capitale nella prossima sessione di Calciomercato.

Oltre ad alcuni club italiani come il Milan, anche l'Arsenal avrebbe messo nel mirino l'ex Saint-Etienne: la Roma chiede una cifra attorno ai 15-20 milioni per lasciar partire Veretout.

Roma, il futuro di Zaniolo

Il mercato della Roma gira attorno al futuro di Nicolò Zaniolo. Dopo qualche problema fisico, il talento giallorosso sta tornando ad avere una buona continuità di rendimento, come dimostra la tripletta siglata in Conference League contro il Bodo Glimdt che ha permesso alla formazione di Mourinho di conquistare la semifinale.

Nonostante ciò, il futuro di Zaniolo resta ancora in bilico, con la Juventus pronta a fiondarsi sul calciatore, in vista del dopo Dybala. Molto dipenderà dalla volontà del talento italiano e soprattutto dalle offerta dei bianconeri: la Roma non fa sconti e chiede 50 milioni di euro.

Viste le richieste molto alte del club della Capitale, la Juve starebbe virando su altri calciatori che presentano un costo più contenuto come Di Maria in scadenza con il Paris Saint Germain, e David Neres dello Shakthar Donetsk. Il futuro di Zaniolo resta comunque in bilico.