Juventus-Venezia è una gara che vede contrapposte due formazioni che stanno vivendo momenti di forma completamente diversi. I padroni di casa hanno infatti raccolto 7 punti nelle ultime 3 uscite e sono reduci dal successo in rimonta ottenuto sul campo del Sassuolo. Oltre al positivo cammino in campionato i bianconeri hanno anche raggiunto la qualificazione alla finale della Coppa Italia che, in caso di successo e con lo scudetto ormai sfumato, rappresenterebbe l’unico trofeo da mettere in bacheca nell’attuale stagione agonistica.

Gli ospiti invece sono reduci da una serie di 8 sconfitte consecutive che li hanno proiettati in ultima posizione a 6 punti dalla quart’ultima piazza.

La gara contro la Juventus rappresenta quindi un crocevia fondamentale per la compagine veneta che deve cercare di ottenere i punti per avvicinare una salvezza che a questo punto della stagione sembra difficilmente raggiungibile.

Le probabili formazioni di Juventus-Venezia, in programma domenica 1 maggio alle ore 12:30 all’Allianz Stadium di Torino, valida per la 35^ giornata della Serie A 2021/2022, saranno condizionate da numerose assenze per infortunio negli organici di entrambe le contendenti.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 e con Szczesny a protezione dei pali della propria porta. In difesa spicca l’assenza di Cuadrado mentre De Ligt potrebbe recuperare e affiancare Bonucci al centro della retroguardia.

Sulle corsie esterne Danilo e Alex Sandro sembrano in vantaggio su De Sciglio e Luca Pellegrini che dovrebbero accomodarsi in panchina.

In mezzo al campo saranno sicuramente assenti Locatelli e Mckennie mentre Arthur tenta il recupero in extremis ma difficilmente per essere schierato titolare. I prescelti per partire dal primo minuto dovrebbero quindi essere Zakaria e Rabiot.

Nel reparto avanzato Chiesa e Kajo Jorge hanno terminato anzitempo la stagione e quindi alle spalle di Vlahovic dovrebbero giocare Bernardeschi, Dybala e Morata con Kean a disposizione in panchina.

Qui Venezia

Il Venezia dovrebbe affrontare la trasferta in Piemonte utilizzando il 4-3-3 e con Maenpaa come estremo difensore titolare a causa delle indisponibilità di Romero e Lezzerini.

Nel reparto arretrato non sarà certamente della sfida Modolo mentre Ebuehi può vantare qualche possibilità di recupero. In posizione centrale dovrebbero quindi partire dal primo minuto Caldara, favorito su Svoboda, e Ceccaroni mentre sulle fasce laterali Mateju e Haps sembrano in vantaggio su Ullmann.

A centrocampo è in dubbio Vacca che dovrebbe essere sostituito come riferimento centrale da Ampadu con Cuisance e Busio a completare il reparto nella zona nevralgica del campo. In attacco nessuna indisponibilità per Zanetti che dovrebbe schierare Aramu a destra, Okereke, in ballottaggio con Johnsen, a sinistra e Henry come riferimento centrale.

Probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Luca Pellegrini, De Sciglio, Miretti, Kean. Allenatore: Allegri.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke. A disposizione: Bertinato, Svoboda, Ullmann, Tessmann, Peretz, Sigurdsson A., Crnigoj, Kiyine, Fiordilino, Nani, Nsame, Johnsen. Allenatore: Zanetti.