La Juventus in queste ore si trova a Reggio Emilia dove si sta preparando in vista della gara contro il Sassuolo. Per questa sfida Massimiliano Allegri deve fare i conti con le solite assenze e a queste si aggiunge il forfait dell'ultimo minuto di Juan Cuadrado. Il colombiano, nell'allenamento del 24 aprile si è fermato a causa di un affaticamento all'adduttore sinistro. Per questo motivo, il tecnico livornese starebbe pensando di proporre alcune novità di formazione e in particolare potrebbe far riposare Dusan Vlahovic. Questo permetterebbe alla Juventus di avere un cambio importante in panchina.

Dunque, contor il Sassuolo, l'attacco della Juventus dovrebbe essere composto da Paulo Dybala e Alvaro Morata.

La Juventus potrebbe attuare un po' di turnover

La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della partita contro il Sassuolo. Per questo match Massimiliano Allegri sta pensando ad un 4-4-2. In difesa dovrebbe esserci la conferma della coppia formata da Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt. Mentre sulla fascia destra agirà Mattia De Sciglio e sulla corsia di sinistra ci sarà il ritorno di Luca Pellegrini. A centrocampo, invece, dovrebbe esserci la conferma di Danilo. Il brasiliano ha un problema al piede poiché soffre di una fascite plantare, ma contro il Sassuolo dovrebbe stringere i denti.

A completare la mediana della Juventus ci saranno Federico Bernardeschi, Denis Zakaria e Adrien Rabiot. Mentre in attacco si dovrebbe vedere la coppia formata da Paulo Dybala e Alvaro Morata. Infatti, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a concedere un turno di riposo a Dusan Vlahovic che dovrebbe partire dalla panchina.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Dybala, Morata.

Bernardeschi vuole restare

In questi giorni la Juventus è già al lavoro per delineare le strategie per il futuro. Una delle questioni che dovrà risolvere la dirigenza bianconera riguarda il rinnovo di contratto di Federico Bernardeschi.

Il numero 20 juventino va in scadenza a giugno e la sua volontà è quella di restare alla Juventus. Per questo motivo il giocatore sta aspettando la proposta della società bianconera e sarebbe pronto anche ad accettare una riduzione dell'ingaggio. Perciò Bernardeschi aspetta la proposta della Juventus e per il momento non starebbe valutando altre ipotesi. Qualora, i bianconeri non dovessero presentare offerte a quel punto si guarderà intorno e non sono da escludere soluzioni italiane come Milan e Inter, oppure opzioni estere come per esempio la Premier League.