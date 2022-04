La Juventus, ieri 25 aprile, ha vinto per 1-2 in trasferta contro il Sassuolo. Questo successo permette ai bianconeri di fare un passo avanti verso la qualificazione alla Champions League. Inoltre, la Juve è ora a un solo punto dal Napoli che in questo momento occupa la terza posizione in classifica.

La Juve negli ultimi mesi ha spesso dovuto rinunciare a molti giocatori causa infortuni. Anche contro il Sassuolo la rosa bianconera era ridotta ai minimi termini. Adesso Massimiliano Allegri spera di recuperare qualcuno per le prossime partite. In particolare da mercoledì 27 aprile, Arthur dovrebbe riprendere piano piano ad allenarsi, come ha spiegato lo stesso tecnico livornese.

Il brasiliano spera di poter essere convocato per il match contro il Venezia di domenica 1 maggio.

Anche Juan Cuadrado si è fermato nei giorni scorsi, per questo motivo sembra difficile che possa essere a disposizione per la gara contro i lagunari. Il colombiano punta il match contro il Genoa ma soprattutto l'obiettivo sarà quello di essere al top per l'11 maggio quando è in programma la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Mentre le condizioni di Matthijs De Ligt non preoccuperebbero, visto che era solamente debilitato da un virus e per questo motivo contro il Sassuolo è rimasto in panchina.

La Juventus in emergenza

Negli ultimi mesi, la Juventus ha dovuto convivere con le tante assenze dovute a molti infortuni.

In particolare Massimiliano Allegri non ha avuto a disposizione Federico Chiesa, Weston McKennie e nell'ultimo periodo neanche Manuel Locatelli.

Il numero 22 juventino tornerà la prossima stagione, mentre la speranza è provare ad avere l'americano per le ultime partite di campionato. In particolare McKennie si è fatto male ad un piede e adesso dovrà soprattutto ritrovare la condizione fisica, ma non è ancora possibile ipotizzare quando rientrerà di preciso.

Mentre, per quanto riguarda Manuel Locatelli, l'impressione è che la sua stagione possa essere finita.

La Juventus si gode il successo di Sassuolo

La Juventus intanto ha conquistato tre punti importanti contro il Sassuolo. A regalare i tre punti ai bianconeri è stato Moise Kean che è entrato dalla panchina. La prima rete della Juventus, invece, porta la firma di Paulo Dybala.

L'argentino al termine della partita è stato protagonista di un simpatico siparietto con Federico Bernardeschi. Il numero 20 juventino ha stretto la mano dell'argentino che aveva due dita fasciature. Dybala si è lamentato per il dolore e ha mostrato la fasciatura a Bernardeschi che ha poi sorriso e abbracciato il compagno di squadra per scusarsi.