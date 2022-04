La Juventus nelle ultime stagioni ha dimostrato di voler ringiovanire la rosa acquistando giocatori di qualità utili per il presente per il futuro. Basti pensare agli arrivi di Locatelli, Kaio Jorge e Kean, o in precedenza a quelli di McKennie, Arthur Melo, Federico Chiesa e Matthijs de Ligt. In estate però potrebbero essere delle eccezioni, con la società bianconera che potrebbe integrare l'organico con giocatori di esperienza che possano garantire il definitivo salto di qualità. Soprattutto a centrocampo potrebbero arrivare almeno due giocatori che hanno già dimostrato di essere vincenti nelle scorse stagioni.

Uno su tutti è Jorginho, protagonista nel Chelsea con la quale ha vinto Champions League, Mondiale per Club ma anche con la nazionale italiana. E' stato uno dei riferimenti della rappresentativa di Roberto Mancini che ha vinto la scorsa estate l'Europeo. La Juventus vorrebbe Jorginho perché cerca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni verso le punte. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro ma secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera potrebbe offrire al Chelsea un giocatore gradito a Tuchel, il centrocampista Adrien Rabiot.

Il centrocampista Rabiot potrebbe trasferirsi al Chelsea, Jorginho alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire al Chelsea il centrocampista Adrien Rabiot per Jorginho.

Uno scambio di mercato che potrebbe essere gradito anche dalla società inglese, in particolar modo da Tuchel che considererebbe il francese un rinforzo ideale per il centrocampo. Con la sua fisicità Rabiot potrebbe essere un giocatore importante per il Chelsea e si integrerebbe molto bene nel campionato inglese. Inoltre potrebbe aver garantito l'ingaggio che attualmente guadagna alla Juventus, circa 7 milioni di euro a stagione.

Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2023, stessa situazione contrattuale per Jorginho con gli inglesi. Fra l'altro secondo diversi giornali sportivi la Juventus avrebbe già pronta l'offerta d'ingaggio per il nazionale italiano da 6,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026.

Il mercato della Juventus

La Juventus come anticipato ad inizio articolo potrebbe acquistare anche una mezzala d'inserimento. Fra i giocatori seguiti ci sarebbe anche Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Potrebbero invece arrivare giovani di qualità per il settore avanzato, a tal riguardo sono due i nomi che piacciono alla società bianconera: Niccolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.