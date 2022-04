La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo in campionato; cinque match in cui dovrà cercare di consolidare il quarto posto. Impresa non semplice, anche perché Roma, Lazio e Fiorentina sono in forma e potrebbero cercare di lottare per la qualificazione alla Champions League. Soprattutto i toscani, attualmente a -7 dalla Juventus, hanno un match in meno. Se dovessero vincere contro l'Udinese, la distanza dal quarto posto diminuirebbe a 4 punti. I bianconeri giocheranno negli ultimi cinque match contro Sassuolo, Venezia, Genoa, Lazio e Fiorentina.

Sarà importante ottenere più punti possibili prima degli scontri diretti delle ultime due giornate. Qualificarsi alla Champions League è importante anche per quanto riguarda il riscatto di Federico Chiesa. Nelle condizioni stabilite con la Fiorentina nel 2020, c'è infatti l'obbligo di acquisto a titolo definitivo del centrocampista proprio in caso di raggiungimento di uno dei primi quattro posti in campionato. Le altre due condizioni non sono raggiungibili in questa stagione in quanto riguardano gol e assist del giocatore e le sue presenze. Come è noto, Chiesa è infortunato da gennaio e ritornerà a disponibile a settembre ed ottobre. Nonostante questo, però, la Juventus dovrebbe riscattare lo stesso Chiesa.

Chiesa dovrebbe essere riscattato dalla Juve a giugno

La Juventus dovrebbe acquistare a titolo definitivo Federico Chiesa anche senza la qualificazione alla Champions League. Sembra essere questa la volontà della società bianconera. Come è noto, nell'intesa raggiunta con la Fiorentina nell'estate 2020 (prestito di due anni a 10 milioni di euro più diritto di riscatto a 40 milioni più 10 milioni di euro di bonus), il diritto si trasforma in obbligo in caso di tre condizioni.

La prima è che Chiesa realizzi almeno 10 gol o 10 assist in questo campionato, la seconda che disputi almeno il 60% dei match per almeno 30 minuti, l'ultima è la qualificazione della Juventus alla Champions League. Le prime due non potrà raggiungerle perché infortunato, riguardo la terza, la società e i tifosi sperano possa essere raggiunta, per motivi sportivi ed economici.

Il riscatto, però, come già anticipato, dovrebbe arrivare anche se la Juve non arrivasse nei primi quattro posti in campionato.

Il mercato della Juventus

La Juventus della stagione 2022-2023 avrà come riferimenti nel settore avanzato Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Da valutare invece il futuro professionale di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. La Juventus potrebbe acquistarlo a titolo definitivo se la società spagnola decidesse di accettare un'offerta minore: circa 20 milioni di euro.