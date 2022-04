La Juventus è attesa da mesi importanti in cui dovrà definire il mercato da portare avanti durante l'estate. L'aumento di capitale recentemente ufficializzato dalla società bianconera servirà per attutire il debito accumulato nelle ultime stagioni a causa della pandemia della Covid-19, ma anche a sostenere gli investimenti. Altri fondi sono in arrivo dalle cessioni, con diversi giocatori che potrebbero lasciare a titolo definitivo la società bianconera. Basti pensare a Bentancur e Kulusevski, che potrebbero essere riscattati già a fine stagione con la Juventus che dovrebbe andare a guadagnare circa 65 milioni di euro.

A questi potrebbero aggiungersi Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, oltre a Moise Kean. La punta è attualmente in prestito dall'Everton con obbligo di riscatto entro giugno 2023 per un totale di circa 38 milioni di euro. La Juventus potrebbe acquistarlo in anticipo e offrirlo come contropartita tecnica alla Roma per l'acquisto di Niccolò Zaniolo. Il centrocampista piace molto alla società bianconera, ma ha una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro. Per questo con l'inserimento di Kean potrebbero bastare circa 20 milioni di euro per arrivare al giocatore.

Il giocatore Kean potrebbe essere offerto alla Roma per abbassare il prezzo di Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire alla Roma Moise Kean come contropartita tecnica per l'acquisto di Niccolò Zaniolo.

La punta sta deludendo in questa stagione ma la società bianconera ha l'obbligo di riscatto del giocatore dall'Everton entro giugno 2023. Potrebbe essere acquistato in anticipo ed essere offerto alla Roma per Zaniolo. La Juventus dovrebbe aggiungere anche 20 milioni di euro considerando la valutazione di mercato dei due giocatori.

Zaniolo sarebbe considerato il profilo ideale dalla società bianconera per il settore avanzato, un supporto importante a Vlahovic e Chiesa. Potrebbe non essere l'unico acquisto per il settore avanzato durante il Calciomercato estivo. Si valuta anche Giacomo Raspadori, che ha un prezzo di mercato di circa 35 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere Moise Kean alla Roma, ma la punta piace anche a diverse società inglesi e al Paris Saint Germain. Da valutare il futuro professionale anche di Alvaro Morata, attualmente in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid a 35 milioni di euro. La Juventus non vorrebbe spendere più di 20 milioni di euro. Certa invece la partenza di Paulo Dybala, come confermato di recente dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene. L'argentino è in scadenza di contratto a giugno e non prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera.