La Juventus potrebbe rivoluzionare la rosa durante il Calciomercato estivo. Le indiscrezioni che arrivano da diversi giornali sportivi parlano di una società bianconera pronta a effettuare cessioni importanti: oltre agli elementi in scadenza di contratto (come Dybala e Bernardeschi) potrebbero essere cinque i partenti: Alex Sandro, Chiellini, Aaron Ramsey, Arthur Melo e Moise Kean. Riguardo a quest'ultimo, la Juventus ha l'obbligo di riscatto del suo cartellino entro giugno 2023 dall'Everton per circa 30 milioni di euro. L'impatto del giocatore in questa stagione però non è stato molto positivo, in oltre 30 match ha segnato 5 gol e servito 2 assist.

La società bianconera avrebbe chiesto al suo agente sportivo Mino Raiola di trovargli un'altra società, in questo modo la Juventus risparmierebbe i 30 milioni di euro del riscatto di Kean.

Somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di Giacomo Raspadori, che piace molto alla società bianconera.

Kean potrebbe lasciare la Juventus: possibile sostituto Raspadori

La Juventus potrebbe acquistare Giacomo Raspadori durante il calciomercato estivo. Molto dipenderà dalla possibilità società bianconera di riuscire a cedere Moise Kean, o meglio, o eventualmente a non riscattarlo dall'Everton. In tutto questo potrebbe essere molto utile il ruolo dell'agente sportivo del giocatore Mino Raiola, che ha da tempo un rapporto professionale positivo con la società bianconera.

Se la Juventus riuscisse a risparmiare i 30 milioni di euro per il cartellino di Kean, tale somma sarebbe utilizzata per l'acquisto di Raspadori. La stagione disputata fino ad adesso dal giocatore del Sassuolo è stata positiva: 31 match in campionato, 9 gol e 5 assist decisivi ai suoi compagni.

La società emiliana potrebbe venderlo per circa 30 milioni di euro.

La Juventus potrebbe valutare una modalità di pagamento agevolata con il Sassuolo, come già successo con l'acquisto di Manuel Locatelli dagli emiliani. L'attaccante potrebbe, ad esempio, arrivare in prestito di due anni con obbligo di riscatto. In questo modo eviterebbe di appesantire il bilancio societario in una sola stagione.

Il resto del mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Giacomo Raspadori potrebbe aggiungersi a quello di Nicolò Zaniolo. Potrebbe essere infatti il giocatore della Roma il sostituto di Paulo Dybala, che lascerà la Juventus a scadenza di contratto a fine stagione.

Il contratto del talento giallorosso è in scadenza a giugno 2024 e potrebbe essere venduto per circa 40 milioni di euro.