La Juventus è attesa da mesi importanti in cui cercherà di definire il mercato da portare avanti in estate. Il lavoro della società bianconera sarà notevole, considerando che potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione della rosa. Allegri nel post match di Juventus-Inter ha dichiarato che dalla stagione 2022-2023 la sua squadra sarà in lotta per il titolo ma degli attuali giocatori a disposizione del tecnico toscano molti potrebbero lasciare Torino. Oltre a Dybala potrebbe non prolungare il contratto in scadenza a giugno Federico Bernardeschi, potrebbero partire inoltre Alex Sandro, Chiellini, Aaron Ramsey, Moise Kean, Arthur Melo e Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese nella seconda parte della stagione ha migliorato le sue prestazioni ma il contratto in scadenza a giugno 2023 e l'ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione potrebbe agevolare la sua partenza. Il francese piace molto al Chelsea, per questo potrebbe definirsi uno scambio di mercato che porterebbe Rabiot in Inghilterra e Jorginho alla Juventus. Come è noto la società bianconera vorrebbe rinforzare il centrocampo con un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e con una mezzala d'inserimento. Il nazionale italiano sarebbe ideale per migliorare la qualità del gioco e la verticalizzazione verso le punte. Come Rabiot è in scadenza di contratto a giugno 2023 e gradirebbe volentieri una nuova esperienza professionale in Italia.

Possibile uno scambio di mercato fra Rabiot e Jorginho

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea e la Juventus potrebbero effettuare uno scambio di mercato che porterebbe Jorginho a Torino e Adrien Rabiot a Londra. La società inglese sarebbe pronta ad aggiungere anche una somma in contanti da circa 10 milioni di euro considerando che il francese ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro e il nazionale italiano di circa 20 milioni di euro.

Diversi giornali sportivi hanno confermato come Jorginho vorrebbe ritornare nel campionato italiano e gradirebbe giocare nella Juventus, dove ritroverebbe diversi compagni di nazionale. Potrebbe andare a guadagnare circa 6,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026.

Il mercato della Juventus

La Juventus oltre ad un giocatore bravo nell'impostazione di gioco dovrà acquistare anche una mezzala d'inserimento ed un sostituto di Paulo Dybala.

E a proposito del settore avanzato sono due i giocatori che piacciono alla società bianconera. Parliamo di Niccolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro e di Giacomo Raspadori. Il giocatore del Sassuolo potrebbe essere venduto dagli emiliani per circa 30 milioni di euro.