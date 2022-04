La Juventus a gennaio ha effettuato due cessioni importanti al Tottenham: Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. In particolare il centrocampista uruguaiano si è trasferito a titolo definitivo per circa 19 milioni di euro più 6 di bonus, mentre lo svedese invece è stato ceduto in prestito oneroso per un anno e mezzo per circa circa 10 milioni di euro più riscatto obbligatorio in caso di qualificazione alla Champions League nella stagione 2022-2023 (o eventualmente se il giocatore dovesse disputare il 50% dei match del Tottenham). Il prezzo del riscatto è di circa 35 milioni di euro, per un totale quindi di 45 milioni di euro.

Finora l'impatto dello svedese nel club londinese è stato importante, con diversi gol e assist decisivi. Il tecnico Antonio Conte sarebbe soddisfatto del centrocampista offensivo, proprio per questo il Tottenham potrebbe anticipare l'acquisto del cartellino già a fine stagione, pagando 35 milioni di euro alla Juventus.

Il centrocampista Kulusevski potrebbe essere riscattato dal Tottenham già a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Tottenham potrebbe anticipare il riscatto del cartellino di Dejan Kulusevski già a fine stagione pagando 35 milioni di euro alla Juventus, che si andrebbero ad aggiungere ai 10 milioni già incassati dai piemontesi per il prestito.

Nonostante questi introiti ci dovrebbero essere pure altre partenze dalla Juventus nel Calciomercato estivo.

I principali indiziati a lasciare la società bianconera a giugno paiono essere Alex Sandro, Giorgio Chiellini, Aaron Ramsey, Arthur Melo e Moise Kean, oltre a Federico Bernardeschi (che potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza fra circa due mesi) e a Paulo Dybala (già certo di lasciare a parametro zero il club torinese).

La stagione disputata fino ad adesso da Dejan Kulusevski

Dopo una prima parte di stagione deludente alla Juventus, il centrocampista Dejan Kulusevski è stato ceduto al Tottenham nel mercato di gennaio. Dal suo arrivo nella società di Londra ha disputato fino ad adesso 13 partite nel campionato inglese, segnando tre gol e fornendo sei assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere due incontri disputati nella FA Cup.

Lo svedese è stato anche più volte elogiato pubblicamente dal tecnico del Tottenham Antonio Conte, il quale ne ha sottolineato l'ottimo contributo che ha dato dal suo arrivo nella società inglese.