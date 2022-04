Uno dei giocatori più menzionati dai giornali sportivi nelle ultime settimane è sicuramente Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Paris Saint Germain non sta vivendo un momento di forma ideale, lo dimostra non solo l'errore per il gol del Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ma anche alcune incertezze in nazionale italiana. Diversi addetti ai lavori gli hanno dato delle responsabilità anche sul gol con cui la Macedonia ha eliminato l'Italia dalla possibilità di giocarsi la qualificazione ai mondiali in Qatar. Donnarumma rimane però uno dei migliori portieri del calcio europeo, non è un caso si parli di un interesse della Juventus per il giocatore.

Attualmente però difficilmente lascerà il Paris Saint Germain non solo perché è stato ingaggiato una stagione fa ma anche per lo stipendio da 10 milioni di euro a stagione. Inoltre Allegri ha fiducia in Szczesny, che anche in questa stagione sta dimostrando di essere affidabile.

Di conseguenza almeno per il 2022-2023 il portiere della Juventus dovrebbe rimanere Szczesny. Da quella successiva la Juventus potrebbe considerare l'eventualità di un arrivo di Donnarumma, sempre se il giocatore decidesse di lasciare la società francese.

La Juve dovrebbe confermare Szczesny anche nella stagione 2022-2023

La Juventus nella stagione 2022-2023 dovrebbe ripartire da Szczesny. L'attuale portiere titolare dei bianconeri sta dimostrando di essere uno dei migliori del calcio europeo, garantendo affidabilità e parate.

Dopo un inizio di stagione difficile in cui è stato protagonista di errori decisivi contro Udinese e Napoli ha dato dimostrazione di essere un portiere che può giocare in società che lottano per vincere. Un eventuale suo addio potrebbe essere considerato da giugno 2023, anche perché ha un contratto fino al 2024. Se non dovesse arrivare il prolungamento di contratto con la società bianconera ci sarebbe il rischio di andare in scadenza con la Juventus. Proprio per questo un eventuale arrivo di Donnarumma potrebbe essere considerato a giugno 2023.

Molto dipenderà dalla volontà del giocatore ma anche del Paris Saint Germain.

Il mercato della Juve

La Juventus valuta anche altri giovani portieri che alla lunga potrebbe diventare parte integrante della prima squadra. Uno di quelli che piace molto alla società bianconera è Marco Carnesecchi, portiere della nazionale under 21 italiana, in prestito in questa stagione alla Cremonese ma il suo cartellino è di proprietà dell'Atalanta.

Diversi giovani stanno crescendo anche nella Juventus under 23 e nella Primavera bianconera. La società bianconera nel futuro cercherà di attingere molto fra i giovani cresciuti nel settore giovanile bianconero.