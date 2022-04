L'Inter sarebbe al lavoro per programmare la stagione del futuro. Nel mirino ci sarebbe sicuramente un centrocampista in vista dei possibili addii di Matias Vecino ed Arturo Vidal. Il calciatore ex Fiorentina non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza e piacerebbe alla Lazio di Maurizio Sarri, mentre l'ex Barcellona potrebbe concludere la sua carriera in Brasile al Flamengo. Inzaghi sarebbe alla ricerca di un profilo che possa giocare senza problemi nel suo 3-5-2 come mezzala sia di destra che di sinistra.

Marotta sulle tracce del centrocampista argentino

Il profilo delle ultime ore sarebbe Rodrigo De Paul. L'ex Udinese, cercato anche dalla Juventus, non avrebbe avuto un rendimento soddisfacente con la maglia dell'Atletico Madrid e potrebbe decidere di ritornare in Italia per rilanciarsi in un progetto che lo vedrebbe centrale. La sua valutazione sarebbe di circa 35 milioni di euro ma l'Inter potrebbe bussare alla porta del club della Liga chiedendo, a fine stagione, un prestito con diritto di riscatto. I contatti potrebbero aprirsi anche perché Diego Simeone, allenatore dei Colchoneros, sarebbe da tempo interessato alle prestazioni di Lautaro Martinez, valutato circa 70 milioni di euro.

Il Betis Siviglia offrirebbe William Carvalho per Correa

Durante la prossima sessione di mercato, l'Inter potrebbe prendere in considerazione la possibile offerta che arriverebbe dal Betis Siviglia per Joaquin Correa. La squadra spagnola potrebbe mettere sul piatto il cartellino di William Carvalho più un conguaglio economico di circa 15 milioni di euro.

Proposta che non alletterebbe molto i dirigenti milanesi che, in caso di cessione, vorrebbero monetizzare l'intera somma della valutazione, stimata per circa 30 milioni di euro. Il centrocampista portoghese sarebbe stato sondato in passato dai nerazzurri per avere un profilo con caratteristiche simili a quelle di Marcelo Brozovic, che ha da poco rinnovato il contratto.

Jos Mouringho sarebbe stato vicino al ritorno all'Inter

Nel giorno di Inter-Roma, un'indiscrezione di mercato confermerebbe che Josè Mourinho, ora sulla panchina dei giallorossi, sarebbe stato vicino al ritorno ad Appiano nel 2018. I dirigenti dell'Inter, così come molti tifosi, ci avrebbero pensato per il posto Luciano Spalletti ma soltanto l'intervento di Giuseppe Marotta avrebbe fermato le operazioni. L'ex dirigente della Juventus sarebbe stato infatti fondamentale per l'arrivo di Antonio Conte a Milano, garantendo dunque un percorso che ha poi portato i nerazzurri a vincere il diciannovesimo scudetto.