Antonio Conte, finito recentemente in orbita Juventus, potrebbe prendere le redini del PSG nel prossimo anno. Nel frattempo i bianconeri starebbero cercando un futuro portiere ed avrebbero messo nel mirino Keylor Navas.

Antonio Conte sarebbe entrato in orbita PSG, sfuma la suggestione del suo ritorno alla Juventus

Nelle precedenti settimane si era parlato insistentemente di un avvicendamento tra le alte sfere dei bianconeri, con un cambio al vertice che vedeva Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri fuori dalla Continassa per i subentranti Alex Del Piero ed Antonio Conte.

Un intreccio che per contratti e per costi pareva complicato e che nella giornata di oggi sfumerebbe definitivamente. Uno dei due eventuali sostituti coinvolti in questa rivoluzione, per l'appunto Antonio Conte, avrebbe espresso un interessamento nei confronti del PSG, allontanandosi di conseguenza, definitivamente da Torino. L'allenatore pugliese, che al Tottenham potrebbe non ottenere in sede di Calciomercato gli acquisti richiesti, si sarebbe proposto alla società comandata da Al Khelaifi offrendosi come guida tecnica del prossimo anno. D'altronde, la compagine parigina, dopo la brutta uscita di scena dalla Champions League, avrebbe deciso di dare il benservito a fine stagione a Mauricio Pochettino, attuale manager dei francesi.

In ogni caso, qualora Antonio Conte non dovesse divenire il nuovo allenatore del PSG, la seconda scelta della compagine transalpina sarebbe Zinedine Zidane.

La Juventus cerca rinforzi per il ruolo del portiere, osservato il profilo di Keylor Navas

Intanto in casa Juventus si starebbe lavorando per rafforzare la squadra del futuro.

Diversi i calciatori che i bianconeri starebbero valutando e tra questi risulterebbe esserci anche Keylor Navas. Il portiere del PSG, dopo le tante polemiche che si sono scatenate in terra francese a causa del dualismo con Donnarumma, potrebbe lasciare la compagine parigina a fine stagione. Il numero 1 Costaricano è legato contrattualmente con la società parigina fino al 2024 ma nonostante questo, una sua partenza non sarebbe osteggiata da Al Khelaifi, il quale si accontenterebbe di una cifra vicina ai 10 milioni di euro per lasciarlo andare.

Oltre alla Juventus, sul portiere classe '86 risulterebbero esserci anche le attenzioni di Newcastle e Siviglia.

Gli altri movimenti di mercato della Juventus

Nelle precedenti ore, in orbita Juventus sono circolati diversi profili. Per il reparto difensivo si è fatto insistentemente il nome di Arthur Theate, centrale del Bologna che potrebbe prendere il posto dell'uscente Giorgio Chiellini. Per il centrocampo, la Vecchia Signora starebbe valutando il profilo di Julian Draxler del PSG mentre per l'attacco, prenderebbe forma l'ipotesi David Neres dello Shakhtar Donetsk. Sullo sfondo, rimane sempre il sogno Mohamed Salah.