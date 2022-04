Il Crotone perde nuovamente in casa (1-2) contro la Ternana nel match della 34esima giornata di Serie B e vede allontanarsi, forse definitivamente, il treno salvezza. Gli "Squali", passati in vantaggio nel primo tempo, subiscono il ritorno degli umbri nel finale di gara. Al termine della contesa nessuna dichiarazione è stata rilasciata dal tecnico rossoblù Francesco Modesto, mentre a parlare è stato il collega Cristiano Lucarelli.

Crotone, prosegue il silenzio stampa

La sconfitta subita all'Ezio Scida rilancia il silenzio stampa del tecnico rossoblù e dei tesserati.

Nessuno si è infatti presento in sala stampa, una scelta dettata dalla mancanza di giustificazioni per il difficile momento vissuto. Nei giorni scorsi qualche eccezione era stata effettuata, complice l'obbligo contrattuale con le emittenti televisive. L'ultimo a rilasciare dichiarazioni era stato l'estremi difensore Marco Festa a seguito del pareggio (1-1) registrato allo Stadio "Romeo Menti" di Vicenza. Frasi di circostanza, spesso dettate dalla volontà di gettare acqua su un fuoco difficile da spegnere per il Crotone di questa stagione sportiva.

Crotone, quattro gare dal termine

A separare il Crotone dalla fine del campionato e dall'eventuale ritorno dopo quindici anni in Lega Pro sono essenzialmente quattro gare.

I calabresi saranno impegnati nel prossimo turno in casa della Spal. Successivamente ospiteranno all'Ezio Scida la Cremonese. Penultima giornata con trasferta a Lignano Sabbiadoro in casa del Pordenone e chiusura di stagione in casa nel match contro il Parma. Quattro gare con dodici punti in palio, forse pochi per sperare in una miracolosa risalita in zona play-out.

A mancare sembrano essere sopratutto i punti in trasferta con il Crotone che a quattro giornate dal termine non è riuscito ancora a ottenere una vittoria esterna.

Lucarelli soddisfatto per la vittoria

A fine match a prendere la parola in sala stampa è stato il tecnico della Ternana, Cristiano Lucarelli. L'allenatore degli umbri ha voluto esprimere il suo pensiero sull'avversario.

"Penso che tra noi e loro la differenza sia stata il momento. Io continuo a ribadire che il Crotone sia una squadra molto competitiva, pensata da persone competenti e allestita per fare calcio e vincere il campionato. Capitano poi annate come queste dove non si riesce a risolvere i problemi che si presentano sul proprio cammino. Il Crotone, sotto il profilo tecnico, non deve invidiare niente a nessuno, i problemi avuti hanno però portato la squadra in difficoltà psicologica. In questo frangente siamo stati bravi ad approfittarne e ad ottenere la vittoria".