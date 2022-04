Vigilia di campionato per il Crotone di Francesco Modesto che si prepara ad affrontare una sfida decisiva per la sua stagione, il match casalingo contro la Ternana. La formazione rossoblù dovrà però fare a meno di tre calciatore fermati per un turno dal Giudice Sportivo. In palio all'Ezio Scida ci saranno tre punti d'oro per la corsa salvezza, di vitale importanza a cinque giornate dal termine della stagione di Serie B, 2021-2022.

Crotone, prosegue il silenzio stampa

Sono giornate di silenzio stampa e di massima concentrazione quelle che accompagnano la sfida della 34esima giornata tra il Crotone e la Ternana.

Gli squali non hanno rilasciato dichiarazioni, proseguendo il silenzio che si protrae ormai da alcuni mesi. Una gara che si prepara da sola, la prima di cinque finalissima per la squadra di Francesco Modesto. I rossoblù, distanziati da quattro punti da Vicenza e Cosenza, non potranno fare calcoli. Servirà vincere, in modo convincente, per provare a dare il via ad una rimonta che sarebbe clamorosa nel finale di campionato. L'obiettivo Play-Out rimane difficile ma non impossibile a patto di riuscire a sfruttare le sfide casalinghe, prima fra tutte quella contro la formazione delle Fere.

Crotone, tre squalificati

A saltare la gara contro la Ternana saranno in tre. Il Crotone dovrà rinunciare ai centrocampisti Benjamin Lhassine Kone e Theophilus Aondofa Awua, entrambi squalificati a seguito della gara di Vicenza.

Non sarà della contesa neppure l'esterno David Schenegg, espulso proprio nella sfida del "Menti".

Out ma per infortunio anche l'attaccante Samuele Mulattieri, alle prese con la fase di recupero dopo il recente infortunio subito alla spalla sinistra nella gara casalinga contro il Frosinone. Potrebbe essere dunque questa la gara giusta per registrare l'esordio stagionale dell'attaccante turco Emre Gural, arrivato da svincolato nei giorni scorsi per dare una mano nella volata per la salvezza.

Crotone e Ternana, ritorna la sfida

Dopo diversi anni la Ternana tornerà a sfidare gli squali in terra di Calabria. Il match all'Ezio Scida di domenica 10 aprile (ore 15,30) farà seguito alla gara andata in scena nel torneo di Serie B, 2015-2016. In quel frangente la squadra rossoblù, allenata da Ivan Juric, riuscì a battere le Fere per 3-0 con marcature siglate da Andrea Barberis, Ante Budimir e Alessio Sabbione.

Nel primo confronto di questo torneo, match del "Liberati" a vincere fu la Ternana per 1-0 con un gol siglato da Cesar Falletti. Inutile ai fini del risultato finale la superiorità numerica avuta dal Crotone per circa un ora a causa l'espulsione di Mattia Proietti.