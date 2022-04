La 34esima giornata di campionato ha regalato dei risultati sorprendenti, in particolar modo ha suscitato molto clamore mediatico la sconfitta del Napoli contro l'Empoli dopo che i campani erano 2 a 0 sui toscani. Il risultato finale è stato 3 a 2, con il Napoli attualmente terzo e a -1 la Juventus, che si è avvicinata dopo la vittoria contro il Sassuolo. Una situazione che ha portato il presidente De Laurentiis dapprima a decidere per il ritiro, successivamente ha utilizzato un atteggiamento meno duro con i suoi giocatori cercando il confronto individuale.

Inevitabile però come la posizione di Spalletti sia cambiata rispetto a qualche settimana fa ma anche quella di diversi giocatori. Se dovesse esserci un finale di stagione deludente il Napoli potrebbe valutare anche non solo l'esonero del tecnico ma anche le cessioni di diversi giocatori. Sarebbero a rischio anche nomi importanti come quelli di Koulibaly, Zielinski, Ruiz e Lozano. In un recente sondaggio lanciato dal sito Calciomercato.it è stato chiesto agli utenti, in caso di rivoluzione al Napoli, quale fosse l'acquisto che cambierebbe gl equilibri in Serie A. Il 58% ha votato quello di Koulibaly da parte della Juventus, il 21% ha invece votato il trasferimento di Zielinski sempre alla Juventus.

Seguono poi Ruiz all'Inter con il 13% e Lozano al Milan con l'8%.

Gli utenti votano il trasferimento di Koulibaly alla Juventus

In un recente sondaggio del sito calciomercato.it è stato chiesto agli utenti quale giocatore del Napoli potrebbe cambiare gli equilibri in Serie A in un suo possibile trasferimento in un'altra società nel campionato italiano.

Il 58% ha votato quello di Koulibaly alla Juventus, che fra l'altro nel calciomercato estivo potrebbe sostituire Giorgio Chiellini. Come è noto il difensore è in scadenza di contratto a giugno 2023 ma potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano. Altra esigenza importante per la Juventus è rinforzare il centrocampo, non è un caso che gli utenti abbiano votato al secondo posto il trasferimento a Torino di Zielinski con il 21%.

Al terzo posto con il 13% troviamo il possibile approdo di Fabian Ruiz all'Inter con il 3%, seguito da quello di Lozano al Milan con l'8%. Anche lo spagnolo, in scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbe essere uno dei partenti del Napoli nel calciomercato estivo. Per quanto riguarda Lozano sarebbe un rinforzo ideale per il 4-2-3-1 del Milan.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri nomi per difesa e centrocampo. Come difensore al posto di Chiellini potrebbe arrivare Alessio Romagnoli del Milan, in scadenza di contratto a giugno. A centrocampo il preferito sembra essere Jorginho, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.