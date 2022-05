La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo in cui dovrà anche dedicarsi alle cessioni. Tanti i giocatori non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero, con almeno sette giocatori che potrebbero lasciare definitivamente Torino. Oltre a Bentancur, Kulusevski e Demiral, che potrebbero essere riscattati definitivamente da Tottenham e Atalanta, potrebbero partire anche Alex Sandro, Giorgio Chiellini, Aaron Ramsey e Arthur Melo.

Da valutare il futuro professionale anche di Alvaro Morata e Moise Kean, oltre al fatto che Dybala lascerà la società bianconera in scadenza di contratto a giugno.

Serviranno almeno 6 rinforzi di livello, in tutti i settori, soprattutto a centrocampo c'è il bisogno di qualità. A tal riguardo uno dei giocatori seguiti dalla Juve è Frenkie de Jong. L'olandese potrebbe lasciare il Barcellona per circa 70 milioni di euro. Somma importante che però potrebbe essere garantita dalle cessioni dei giocatori prima menzionati. La società catalana sarebbe pronta a lasciar partire l'olandese anche perché ha abbondanza a centrocampo. Inoltre ha bisogno di monetizzare per rinforzare il settore avanzato. Fra i giocatori che piacciono al Barcellona c'è Bernardo Silva, che ha più o meno lo stesso prezzo di mercato di Frenkie de Jong.

Il centrocampista de Jong potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Barcellona potrebbe vendere Frenkie de Jong durante il calciomercato estivo. Fra le società interessate al centrocampista ci sarebbe la Juventus, che vuole rinforzare in qualità il settore dopo le problematiche riscontrare in questa stagione.

La valutazione di mercato del giocatore è di circa 70 milioni di euro, somma che potrebbe essere garantita dalle cessioni di diversi giocatori bianconeri. Il Barcellona avrebbe deciso di venderlo perché vorrebbe acquistare Bernardo Silva. Il portoghese sembra essere il preferito per il settore avanzato, ideale per il 4-3-3 dei catalani.

Dopo diverse stagioni in Inghilterra il portoghese sarebbe pronto ad accettare l'offerta del Barcellona.

La stagione disputata fino ad adesso da de Jong

Îl centrocampista Frenkie de Jong ha disputato fino ad adesso con il Barcellona 30 match in campionato segnando 3 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match in Coppa di Spagna ed 1 match in Supercoppa europea, oltre a 6 match in Champions League, 6 match in Europa League con un 1 gol e 2 assist decisivi ai suoi compagni. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026 ed ha un prezzo di mercato di circa 70 milioni di euro.