La Juventus, in queste ore, ha iniziato a preparare la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Per questa partita Massimiliano Allegri ritroverà alcune pedine fondamentali. In particolare la Juventus, nel match contro il Genoa, ha fatto riposare Matthijs De Ligt e Danilo per averli al meglio in vista del partita contro l'Inter. Ma la notizia più bella è che probabilmente Massimiliano Allegri ritroverà Manuel Locatelli. Il numero 27 juventino si è rimesso dopo l'infortunio accusato proprio nel match di campionato contro l'Inter. Dunque, Manuel Locatelli potrà finalmente avere la sua rivincita contro i nerazzurri visto che nella partita del 3 aprile scorso non era stato particolarmente fortunato.

Il numero 27 juventino, in quella occasione, è stato prima colpito da un calcio in faccia di Lautaro Martinez e poi dopo un contrasto è stato costretto ad uscire per un problema al ginocchio. Adesso Locatelli si è rimesso e contro l'Inter ci sarà anche se resta da capire se sarà titolare oppure se Massimiliano Allegri lo farà partire dalla panchina.

Niente da fare per McKennie

Mentre Manuel Locatelli sarà nella lista del convocati della Juventus per la gara contro l'Inter, non ci sarà, invece, Weston McKennie. L'americano ha ripreso a lavorare in campo ma è ancora troppo presto per rivederlo a disposizione. È possibile che McKennie provi a rientrare per la partita contro la Lazio. In questi giorni, però, la Juventus dovrà sciogliere i dubbi di formazione e Massimiliano Allegri sta riflettendo sul da farsi.

Infatti, soprattutto a centrocampo e in attacco i nodi da sciogliere sono molti. Il tecnico livornese, quasi certamente, si affiderà a Dusan Vlahovic e Alvaro Morata ma resta da capire se con loro ci sarà Paulo Dybala oppure no. La Juventus deve decidere se giocare con un 4-3-3 oppure con un 4-2-3-1. Se Massimiliano Allegri decidesse di aggiungere un attaccante a quel punto in mezzo al campo ci sarebbero solo Denis Zakaria e Adrien Rabiot, con Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e Alvaro Morata che agiranno alle spalle di Dusan Vlahovic.

Se invece, il tecnico livornese decidesse di puntare su una mediana a tre a quel punto potrebbe essere inserito Fabio Miretti con Paulo Dybala che potrebbe entrare a gara in corso. Anche perché nelle partite secche l'allenatore della Juventus vuole spesso avere dei giocatori da inserire per poter spaccare le partite.

Continua la preparazione alla Continassa

Domani 9 maggio, per la Juventus sarà antivigilia della finale di Coppa Italia, la squadra si ritroverà alla Continassa per svolgere una seduta mattutina. Mentre martedì 10 maggio, i bianconeri si alleneranno al pomeriggio e poi partiranno per Roma.