Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, con acquisti di esperienza e grande qualità. È questa l'intenzione dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore, così da recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Inzaghi vorrebbe rinforzare il centrocampo, con una pedina capace di sostituire Barella e Calhanoglu, senza alterare la qualità del gioco espresso. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Hernick Mkhitaryan, centrocampista armeno in forza alla Roma, che in questa stagione ha rappresentato uno dei punti di forza dello scacchiere tattico di Josè Mourinho.

Nonostante ciò, l'ex Arsenal e Manchester United non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i giallorossi, e per questo l'Inter vorrebbe inserirsi per accaparrarsi le sue prestazioni. Il club capitolino avrebbe offerto un rinnovo contrattuale da 2 milioni di euro, con l'entourage del calciatore che starebbe riflettendo sulla proposta.

Oltre l'Inter, ci sarebbe l'interesse anche del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che con il possibile addio a fine stagione di Piotr Zielinski, potrebbe decidere di virare sull'esperto trequartista della Roma, così da aumentare la personalità e la qualità della trequarti a disposizione del tecnico Luciano Spalletti.

Inter, sempre più vicino il rinnovo di Handanovic

Il futuro di Samir Handanovic è sempre più nerazzurro. Infatti, il portiere sloveno e capitano dell'Inter sarebbe pronto a prolungare il proprio contratto con il club interista.

Nonostante l'arrivo di Onana dall'Ajax, la società nerazzurra ha voluto confermare il totem sloveno, uomo spogliatoio e di riferimento per i giovani che potrebbero arrivare all'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, Handanovic verrà confermato, firmando un rinnovo contrattuale da 2,5 milioni di euro. Sarà poi Inzaghi a scegliere chi schierare tra i pali per la prossima stagione.

Se per Handanovic la situazione sembrerebbe ormai delineata, complicato è il discorso per Ivan Perisic. Il croato non ha ancora firmato il rinnovo contrattuale, e sarebbe nel mirino di diverse top club europei come Chelsea, Juventus ed ora anche Tottenham, con l'ex Antonio Conte che vorrebbe un suo ex scudiero alla corsa degli Spurs per provare a conquistare la Premier League.

Nella prossima settimana, ci dovrebbe essere un incontro tra l'Inter e l'entourage del calciatore, con i nerazzurri che potrebbero alzare l'offerta da 4,5 a 6 milioni di euro a stagione, per convincere l'esterno croato.