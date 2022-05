La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà definire il mercato da portare avanti a luglio. La società bianconera è già al lavoro e potrebbero arrivare a scadenza di contratto Paul Pogba e Angel Di Maria. Da valutare anche il possibile arrivo di Ivan Perisic, anche lui in scadenza contrattuale a giugno. Tanti i rinforzi che potrebbero riguardare la società bianconera, anche perché diversi giocatori potrebbero lasciare Torino. Oltre alle già confermate partenze di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, la Juventus è pronta a lasciar partire altri giocatori importanti.

Su tutti Alvaro Morata, attualmente in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto per la Juventus a 35 milioni di euro. Una somma che la società bianconera non vorrebbe spendere, per questo il suo ritorno è attualmente la possibilità più concreta. A questi bisogna aggiungere Federico Bernardeschi che, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Il centrocampista guadagna attualmente 4 milioni di euro a stagione, la Juventus gli avrebbe offerto circa 2,5 milioni di euro a stagione. Una distanza che avrebbe agevolato la mancata intesa sul prolungamento contrattuale. A questi bisogna aggiungere i due centrocampisti Arthur Melo e Aaron Ramsey, quest'ultimo in prestito ai Glasgow Rangers fino a giugno.

I possibili partenti durante a luglio: fra questi ci sarebbero Morata, Bernardeschi e Arthur Melo

La Juventus potrebbe lasciar partire almeno quattro giocatori durante il Calciomercato estivo. Oltre a Chiellini e Dybala, anche Morata e Bernardeschi sembrano vicini alla partenza a fine stagione. Lo spagnolo potrebbe non essere riscattato dall'Atletico Madrid, il centrocampista potrebbe non prolungare il suo contratto in scadenza a giugno.

La Juventus valuta anche altre partenze, su tutte quelle di Alex Sandro, altro giocatore che ha un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Il centrocampista brasiliano piace a diverse società inglesi ed ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. Potrebbe essere offerto in uno scambio di mercato all'Arsenal per l'acquisto del difensore Gabriel, che ha disputato una stagione importante nella società inglese.

La Juventus potrebbe vendere anche Ramsey

Diverso è il discorso riguardante Aaron Ramsey, attualmente in prestito ai Glasgow Rangers. Il centrocampista gallese ha un contratto fino a giugno 2023. La Juventus spera di venderlo anche perché guadagna circa 7 milioni di euro a stagione. Difficile che possa rescindere il contratto anche per lo stipendio che attualmente guadagna nella società bianconera.