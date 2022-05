Mantenere i calciatori più importanti dell'organico a disposizione di Inzaghi, così da continuare il progetto tecnico. È questo l'obiettivo dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa, ma blindare anche i prezzi pregiati della rosa.

Lautaro sarebbe nel mirino del Manchester United

Tra i tanti big nerazzurri che stanno ricevendo molte offerte dai top club internazionali, c'è sicuramente Lautaro Martinez: come è risaputo, il Toro è tra i bomber più corteggiati d'Europa e nelle prossime settimane, potrebbero arrivare offerte importanti che il club nerazzurro dovrà valutare.

Uno dei pericoli maggiori potrebbe essere il Manchester United del neo tecnico Ten Haag, pronto ad una vera e propria rivoluzione per riportare i Red Devils al top del calcio inglese ed europeo. Secondo le ultime notizie di Calciomercato, il club inglese sarebbe pronto a far recapitare all'Inter un'offerta importante, che si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Oltre alla parte cash, gli inglesi sarebbero disposti ad inserire anche il cartellino di Anthony Martial, di ritorno dal prestito al Siviglia, per aumentare il costo dell'operazione.

Difficile che l'Inter possa accettare una contropartita tecnica, visto che chiede almeno 70 milioni di euro cash per intavolare una trattativa. Lo United potrebbe rilanciare nelle prossime settimane, ma attenzione anche ad altri club importanti come Barcellona e soprattutto l'Arsenal di Arteta, che in caso di qualificazione alla prossima Champions League, sarebbe a caccia di un bomber di caratura internazionale.

I Gunners potrebbero così virare sul Toro oppure su Victor Osimhen del Napoli.

Inter, Senesi alternativa a Bremer

Oltre a blindare i big, l'Inter sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi e soprattutto la difesa.

Con il possibile addio di De Vrij a fine stagione, la dirigenza nerazzurra sta monitorando diversi profili per sostituire l'olandese.

Bremer del Torino resta l'obiettivo numero uno, ma sono vari i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta. Tra questi, ci sarebbe anche quello di Marcos Senesi, difensore argentino che si è messo in luce con la maglia del Feyenoord.

Il difensore dell'Albiceleste, già trattato dal Napoli nelle scorse sessione di calciomercato, potrebbe rientrare in orbita Inter in caso di mancato accordo con il Torino con Bremer.

A differenza del centrale brasiliano che viene valutato dal club granata 30-35 milioni di euro, per Senesi il Feyenoord chiede una cifra inferiore, attorno ai 15 milioni di euro.

Per questo, i nerazzurri non vogliono farsi cogliere impreparati e restano vigili sulle varie alternative per la retroguardia.