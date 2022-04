Mantenere i calciatori più importanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, così da continuare il ciclo degli ultimi anni. È questa l'intenzione dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore nerazzurro, senza cedere i giocatori di maggior qualità.

Il Psg sarebbe interessato a Bastoni

Chi ha dimostrato una grande crescita durante la gestione di Inzaghi è sicuramente Alessandro Bastoni, perno della difesa dell'Inter. Le prestazioni del centrale nerazzurro non sono passate inosservate e hanno attirato i maggiori top club europei.

Tra questi, non poteva mancare il Paris Saint Germain di Leonardo, che viste le prestazioni non all'altezza dei difensori, è a caccia di un centrale che possa blindare la retroguardia.

L'Inter valuta Bastoni non meno di 50-60 milioni di euro, cifra importante anche per le casse del club campione di Francia. Per questo, i parigini potrebbero decidere di inserire qualche contropartita tecnica per abbassare la parte cash. Tra i nomi più gettonati c'è Leandro Paredes, centrocampista argentino che sarebbe nel mirino proprio dei nerazzurri, a caccia di un vice Marcelo Brozovic.

Attenzione anche al Real Madrid che dopo l'acquisto di Rudiger, potrebbe decidere di aumentare la qualità del pacchetto di centrali a disposizione di Carlo Ancelotti.

Il futuro di Bastoni è strettamente legato a quello degli altri due centrali, ovvero Stefan De Vrij e Milan Skriniar che restano nel mirino del Tottenham dell'ex Antonio Conte, pronto ad un mercato di grande spessore per giocarsi la prossima Premier League.

Inter, possibile offerta dell'Eintracht per Pinamonti

Grande stagione per Andrea Pinamonti, che finalmente sembra aver trovato continuità.

L'attaccante nerazzurro in prestito all'Empoli, ha offerto grandi prestazioni con la maglia toscana, tanto da siglare 12 reti in campionato.

Il suo futuro però potrebbe non essere all'Inter, visto che molte società hanno messo gli occhi su di lui. Infatti, ci sarebbe l'interesse dell'Eintracht di Francoforte che dopo una stagione non esaltante in Bundesliga, vuole rilanciarsi nella prossima stagione con l'obiettivo di centrare l'Europa.

Il club tedesco è pronto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 20 milioni per convincere l'Inter.

L'Eintracht non è il solo club interessato a Pinamonti: infatti, anche la Roma potrebbe virare sul calciatore vista la necessità di cercare un vice Tammy Abraham. Infine, resta da prendere in considerazione anche l'opzione Sassuolo, in quanto Pinamonti potrebbe essere inserito come contropartita nell'affare che porterebbe Scamacca in nerazzurro.