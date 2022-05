La Juventus è attesa da un finale di stagione importante in cui dopo aver raggiunto l'obiettivo minimo della qualificazione alla Champions League dovrà cercare di vincere la Coppa Italia. In finale giocherà contro l'Inter in un match in cui la squadra di Allegri cercherà di riscattare le due sconfitte in campionato, ma anche la Supercoppa Italiana persa contro i nerazzurri. Di certo nel match di campionato all'Allianz Stadium contro l'Inter la Juventus ha fornito una delle migliori prestazioni stagionali, nonostante la sconfitta. Di recente sempre nello stadio bianconero si è messo in evidenza con la maglia del Bologna uno dei difensori più interessanti del campionato italiano.

Parliamo di Arthur Theate, difensore centrale che può giocare anche terzino sinistro. Il classe 2000 è arrivato al Bologna in prestito con obbligo di riscatto dall'Ostenda per circa 5 milioni di euro. Un rinforzo che si è rivelato importante in stagione. 29 le partite giocate in campionato con 2 gol e 1 assist decisivo ad un suo compagno, una crescita evidente quella del belga che potrebbe rivelarsi un acquisto ideale anche come sostituto di Giorgio Chiellini, ma anche come alternativa sulla fascia sinistra difensiva. Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse anche di società inglesi, il suo prezzo di mercato è di circa 25 milioni di euro.

Il difensore Theate potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare come difensore nel Calciomercato estivo Arthur Theate. Il classe 2000 ha dimostrato di essere uno dei difensori più affidabili del campionato italiano. La società bianconera sarebbe stata sorpresa dalla prestazione del giocatore nel match fra Juventus-Bologna dell'Allianz Stadium di Torino, finito 1 a 1.

Sarà riscattato dalla società emiliana a fine stagione per circa 5 milioni di euro, ma potrebbe essere rivenduto per circa 20 milioni di euro. Sul giocatore c'è l'interesse di diverse società inglesi ed in Italia ci sarebbe soprattutto la Juventus. Theate è un difensore di piede sinistro ed in caso di addio di Chiellini potrebbe essere molto utile.

Può giocare difensore centrale ma anche terzino sinistro. Nel Bologna viene schierato difensore centrale sinistro in una difesa a tre. È un giocatore veloce ma con anche fisicità, un marcatore che come si nota dai dati garantisce qualche gol. Sono 2 le realizzazioni nel campionato italiano in 29 match disputati.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora a rinforzi importanti anche a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo piacciono Jorginho del Chelsea e Frenkie de Jong del Barcellona. Di questi il preferito sembra essere il nazionale italiano, anche per il fatto che è in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno a 2023 e potrebbe arrivare per circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere il giocatore del Sassuolo Giacomo Raspadori.