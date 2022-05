L'Inter, a caccia di rinforzi per il centrocampo, starebbe valutando il nome di Marco Verratti del PSG. Inoltre, i nerazzurri, avrebbero intenzione di ingaggiare una punta che possa far rifiatare i titolari e Marotta avrebbe messo nel mirino un ex, Marco Arnautovic.

Inter, per rafforzare il centrocampo si pensa a Marco Verratti del PSG

L'Inter avrebbe come "mission" principale della prossima finestra di Calciomercato estiva quella di potenziare il centrocampo con un calciatore che sappia gestire la regia della squadra. Marotta, secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, avrebbe dunque individuato in Marco Verratti il nome ideale per questo scopo.

Il PSG dal canto suo, potrebbe vendere diversi pezzi della rosa, tra i quali spunterebbe proprio il profilo di Verratti. Il fantasista italiano classe '92, che è legato al club parigino da un contratto che scadrà nel 2024, ha parlato recentemente del suo futuro, affermando in un'intervista quanto segue: "Attualmente sono in trattativa con la società. Non c’è troppo da dire, il club prende le decisioni e sa cosa vuole fare con me. Se e quando mi diranno che non vogliono rinnovare, allora magari mi trasferirò altrove". Parole che testimonierebbero dunque una possibile rottura tra le parti. In ogni caso, il cartellino del centrocampista, sarebbe valutato dal PSG circa 55 milioni di euro, ed oltre all'Inter di Simone Inzaghi, su Verratti risulterebbero esserci le attenzioni della Roma di José Mourinho e del nuovo Manchester United di Ten Hag.

Calciomercato Inter, Marotta cercherebbe rinforzi per l'attacco, si pensa al ritorno di Arnautovic

Nel frattempo l'Inter starebbe pensando anche ad un rinforzo per l'attacco. Felipe Caicedo avrebbe deluso Simone Inzaghi, che a conferma di questa teoria, lo ha fatto scendere in campo appena 2 volte per scampoli di partita. Il nome nuovo che la società nerazzurra vorrebbe ingaggiare risulterebbe essere quello di Marco Arnautovic.

Per il centravanti in forza attualmente al Bologna si tratterebbe di un ritorno, in quando l'austriaco vestì la maglia del Biscione per un anno nel lontano 2009. Secondo rumor di mercato, sull'attaccante classe '89 ci sarebbero anche le attenzioni del Napoli e del Milan, e il suo costo si aggirerebbe intorno ai 5-6 milioni di euro.

Dybala e l'acquisto dell'immobile a Milano: Inter all'orizzonte?

Oltre ad Arnautovic, per l'attacco dell'Inter sarebbe sempre più caldo il nome di Paulo Dybala. La notizia che testimonia l'acquisto di un immobile a Milano da parte del centravanti argentino, incrementerebbe le possibilità di un suo possibile passaggio in nerazzurro nella prossima finestra di calciomercato estiva.