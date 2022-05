L'arrivo di Kylian Mbappè al Real Madrid di Carlo Ancelotti potrebbe sbaragliare le carte e regalare un Calciomercato infuocato. Infatti, l'approdo del talento francese alla Casa Blanca potrebbe influire sugli acquisti e soprattutto sulle cessioni dei Merengues.

Juve, nel mirino ci sarebbe Rodrygo

Tra i calciatori che potrebbero essere condizionati dall'arrivo di Mbappè c'è sicuramente Rodrygo, talento brasiliano che in questa stagione ha recitato un ruolo importante nella cavalcata in campionato del Real, ma soprattutto in Champions League, dove ha siglato reti fondamentali per raggiungere la finale di Parigi.

Nonostante ciò, la sua avventura con la maglia dei Merengues potrebbe terminare nella prossima stagione.

Infatti, con l'arrivo di Mbappè e l'esplosione del connazionale Vinicius, il talento verdeoro vedrebbe il suo spazio ridotto e per questo, potrebbe decidere di iniziare una nuova avventura europea per giocare con maggiore continuità ed essere protagonista in un nuovo progetto. La Juventus starebbe monitorando con grande attenzione la situazione, ma deve scontrarsi con le richieste monstre del Madrid che chiede almeno 80-90 milioni per il giovane esterno brasiliano.

Attenzione al Milan che con il passaggio di proprietà, potrebbe decidere di effettuare colpi importanti per il presente e per il futuro, così da puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Juve, pressing su Perisic

Intanto, la Juventus sta lavorando anche sul mercato dei parametri zero per cogliere le migliori opportunità e puntellare la rosa di Allegri.

Tra i calciatori in scadenza di contratto c'è Ivan Perisic, esterno croato che potrebbe salutare l'Inter visto il mancato accordo con la società nerazzurra. L'Inter avrebbe offerto un contratto da 4,5 milioni di euro, che sembrerebbe esser stato ritenuto basso dall'entourage del calciatore.

Secondo le ultime notizie, Perisic sarebbe nel mirino della Juventus che starebbe cercando un accordo per portare l'ex esterno di Bayern Monaco e Wolfsburg alla corte di Allegri, aumentando così da qualità e la fisicità sulle corsie. L'accordo potrebbe così trovarsi sulla base di un contratto da 4/5 milioni di euro a stagione.

Perisic potrebbe non essere l'unico colpo a parametro zero per i bianconeri. Infatti, restano calde le candidature di Angel Di Maria, pronto a svincolarsi dal Paris Saint Germain e perfetto per puntellare la trequarti dopo l'addio di Dybala, e soprattutto Paul Pogba, che con l'addio al Manchester United potrebbe ritornare a Torino dove ha vissuto gli anni più importanti della sua carriera.

Mosse di grande spessore per una Juventus pronta ad un mercato a cinque stelle per ritornare ai vertici.