Da alcune settimane circola l'indiscrezione su un possibile scambio di che vedrebbe coinvolti il laziale Francesco Acerbi e lo juventino Daniele Rugani. Secondo alcuni rumors giornalistici in occasione della partita Juventus-Lazio di lunedì scorso, le due società sarebbero tornate a parlare dell'affare, che potrebbe anche andare in porto prossimamente.

Ipotesi Acerbi-Juve e Rugani-Lazio

Entrambi i giocatori coinvolti sono attualmente, per motivi diversi, ai margini della propria squadra. Nonostante Francesco Acerbi scenda regolarmente in campo, il suo rapporto con i tifosi ormai è peggiorato negli ultimi mesi e pare quasi impossibile da ricucire, quindi la sua partenza da Roma in estate pare più che plausibile.

Daniele Rugani invece non è mai riuscito a imporsi nelle gerarchie bianconere né con Allegri né con Sarri o Pirlo. Da quando lasciò Empoli nel 2015, proprio per approdare alla Juventus, il difensore raramente è stato titolare e determinante. Tra panchine e prestiti a Rennes e Cagliari, ha mostrato discontinuità e quindi questa estate potrebbe lasciare Torino.

Uno scambio potrebbe essere una buona opportunità per entrambi. Acerbi potrebbe chiudere la propria carriera in bellezza andandosi a giocare la Champions League con la Juve, come alternativa Bonucci e De Ligt. Mentre Rugani potrebbe trovare più spazio e continuità con la speranza di ritornare visto in passato a Empoli, quando alla guida dei toscani c'era proprio l'attuale allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri.

Con ogni probabilità lo scambio sarà alla pari. Nonostante la differenza di età e il fatto che attualmente Acerbi sia titolare e Rugani no, non dovrebbe esserci conguaglio economico da parte di nessuna delle parti coinvolte. La trattativa sarebbe a buon punto e la volontà di chiudere ci sarebbe da parte entrambe le società, l'affare potrebbe andare in porto dopo la fine del campionato.

Il resto del mercato della Juventus: si pensa ai parametri zero

La Juventus intanto in questa sessione di mercato alle porte sembra voler tenere particolarmente sotto controllo il mercato dei giocatori liberi a parametri zero. Dopo l'incontro con Paul Pogba, la trattativa che sembrerebbe essere sempre più vicina a una chiusura positiva è quella con Angel Di Maria. Inoltre negli ultimi giorni è circolato il rumors di un possibile interesse della Juve per Ivan Perisic, che dovrebbe lasciare l'Inter in scadenza di contratto.