Puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi con acquisti importanti, ma soprattutto mantenendo i giocatori più importanti. Sono questi gli obiettivi dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore, così da recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Inter, nei mirino ci sarebbe Gundogan

Il centrocampo è il reparto sotto osservazione, con Inzaghi a caccia di un elemento di spessore per la sua mediana. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza interista starebbe monitorando la situazione di Ilkay Gundogan, centrocampista tedesco in forza al Manchester City, che complice un minutaggio non altissimo in questa stagione, potrebbe lasciare i Citizens nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Dopo esser stato il simbolo del gioco di Pep Guardiola in quel Manchester, l'ex Borussia Dortmund ha perso posizioni diventando una riserva di lusso ai vari De Bruyne, Bernardo Silva e Rodri. Per questo, e per giocare con maggiore continuità, il tedesco vorrebbe cambiare aria e ritornare ad essere protagonista.

Il problema maggiore è rappresentato dall'ingaggio altissimo che Gundogan percepisce al City, ovvero 9 milioni di euro.

Il possibile interesse per il tedesco metterebbe in discussione anche la posizione di Nicolò Barella, che potrebbe essere il big sacrificato per finanziare il mercato. Il centrocampista italiano è infatti nel mirino dei top club europei come Liverpool e soprattutto il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Inter, ritorno di fiamma per Scamacca

L'Inter continua a monitora la pista Gianluca Scamacca per rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi.

Vista l'età di Dzeko ed i continui problemi fisici di Correa, la dirigenza nerazzurra è a caccia di un profilo giovane che possa essere una valida spalla per il Toro Lautaro Martinez.

I colloqui con l'entourage del giovane bomber neroverde starebbero continuando sotto traccia, con uno scoglio importante da superare: ovvero la richiesta da 45 milioni di euro da parte del Sassuolo, che non fa sconti per i calciatori di maggior talento della rosa.

Nonostante ciò, l'Inter starebbe lavorando sotto traccia, e vorrebbe abbassare le pretese inserendo qualche giocatore come contropartita tecnica.

Attenzione però al Milan, che nonostante l'arrivo di Origi, potrebbe decidere di virare fortemente su Scamacca per completare l'attacco a disposizione di Pioli.

Oltre a profili giovani e talentuoso, la dirigenza nerazzurra sta monitorando anche profili di esperienza come quello di Duvan Zapata, che potrebbe tornare in auge per il mercato estivo. Il colombiano dell'Atalanta viene valutato almeno 30 milioni di euro.