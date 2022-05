Il Liverpool di Jurgen Klopp sembra voler ritornare prepotentemente su Nicolò Barella. La società inglese, autore di una stagione straordinaria sia in Inghilterra che in Champions League, sarebbe pronta ad acquisti importanti per mantenere il livello altissimo e competere per traguardi importanti anche nella prossima stagione.

Per la mediana, i Reds avrebbero puntato il centrocampista dell'Inter, che già nelle scorse sessione di Calciomercato, era stato accostato al club di Anfield. Qualità, fisicità, temperamento e personalità: tutte caratteristiche che a Klopp interessano, ed è per questo che i Reds potrebbero effettuare un'offerta importante per Barella già nel prossimo mercato.

L'Inter reputa Barella una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi e non fa sconti: solo di fronte ad un'offerta da capogiro che si aggira attorno ai 70-80 milioni di euro, potrebbe decidere di cedere il mediano della Nazionale del ct Roberto Mancini. Non c'è solo il Liverpool su Barella: infatti, dopo un calciomercato stellare nella scorsa estate, il Paris Saint Germain di Leonardo è pronto ad altri colpi di caratura per puntare a conquistare la prossima Champions League.

Il futuro di Barella dipenderà anche dalle offerte che arriveranno per gli altri big in rosa: infatti, resta da valutare il futuro di altri calciatori, come quello di Lautaro Martinez che sarebbe sempre nel mirino dei top club europei, e dei due totem difensivi ovvero Skriniar e Bastoni: una loro cessione bloccherebbe quella di Barella.

Inter-Roma: possibile scambio Veretout-Gagliardini

Oltre a mantenere i calciatori più importanti all'interno della rosa di Simone Inzaghi, l'Inter lavora per rinforzare l'organico, così da esser ancor più competitivi nella prossima stagione.

La società nerazzurra starebbe lavorando per acquistare un vice-Brozovic. Per questo, si starebbe sondando il terreno per Jordan Veretout, centrocampista francese in forza al Roma, che è ormai in rotta di collisione con Josè Mourinho e fuori dal progetto giallorosso.

Il club della Capitale non fa però sconti, e chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro per lasciar partire il mediano francese.

Ecco perchè l'Inter potrebbe inserire nella trattativa una contropartita tecnica gradita allo Special One: nelle ultime ore, si parla di un possibile interesse per Roberto Gaglairdini, che rappresenterebbe il centrocampista d'intensità, fisicità e quantità che la Roma starebbe cercando per il prossimo mercato estivo.

Veretout non è il solo nome sulla lista di Marotta: da prendere in considerazione anche il profilo di Leandro Paredes, centrocampista argentino del Paris Saint Germain, nel mirino anche della Juventus di Allegri.