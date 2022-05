La Juventus lavora per rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri. Viste le difficoltà ad arrivare a Sergej Milinkovic-Savic, che resta l'obiettivo numero per la mediana, la dirigenza juventina sta osservando diversi profili che possano essere delle ottime alternative in caso di mancato approdo del Sergente biancoceleste a Torino.

Juve, nel mirino ci sarebbe Thomas Partey

Tra i tanti profili seguiti dal direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Thomas Partey, centrocampista ghanese in forza all'Arsenal, che prima del suo approdo a Londra era stato accostato insistentemente alla Juventus.

Visto il poco minutaggio e il feeling non esaltante con il tecnico dei Gunners Arteta, l'ex centrocampista dell'Atletico Madrid sarebbe pronto ad una esperienza, per rimettersi in gioco e giocare con maggiore continuità.

Ecco perché il suo nome torna in auge per la mediana della Vecchia Signora. L'Arsenal non fa però sconti e chiede una cifra attorno ai 35 milioni di euro per lasciar partire Thomas.

Si potrebbe così profilare uno scambio, con l'Arsenal che potrebbe chiedere il cartellino di Arthur come contropartita tecnica. Il brasiliano era già stato accostato ai Gunners nel mercato invernale, e per questo in estate, si potrebbe profilare una sua cessione.

Molto del futuro di Arthur è intrecciato a quello di altri due centrocampisti bianconeri, che potrebbero lasciare Torino: parliamo di Adrien Rabiot nel mirino del Chelsea, e di Weston Mckennie, attenzionato da diversi club europei.

Juve, ritorno di fiamma per Romagnoli

Oltre ad un acquisto di spessore per la mediana, la Juventus sta lavorando per rinforzare anche la retroguardia a disposizione di Allegri.

L'addio di Chiellini obbliga un arrivo di spessore e soprattutto affidabilità. Tra i tanti nomi sondati dal direttore sportivo bianconero Cherubini, ci sarebbe anche quello di Alessio Romagnoli, che non dovrebbe rinnovare il contratto con il Milan.

Da diverse stagioni, il centrale del Diavolo è in orbita bianconera.

Romagnoli è ancora in trattativa con la Lazio di Claudio Lotito, che con l'addio di Luiz Felipe è a caccia di un nuovo centrale da affiancare ad Acerbi, ma la trattativa tra le parti non riesce a sbloccarsi. Ecco perché potrebbe ritornare di moda la Juventus, con i bianconeri che potrebbero virare sul centrale rossonero e anticipare i biancocelesti.

Tra gli altri nomi sul taccuino di Cherubini ci sono calciatori molto attenzionati sul mercato: come Skriniar dell'Inter, e soprattutto Bremer del Torino, obiettivo numero per la retroguardia proprio dei nerazzurri.