Il restyling della Juventus è iniziato nel mercato di gennaio con gli innesti di Zakaria e Vlahovic. Troppo poco per riassestare completamente la formazione di Allegri e tornare clamorosamente in corsa per lo scudetto. Abbastanza, per raggiungere l'obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League. L'estate comunque, sarà probabilmente molto calda per i dirigenti bianconeri, soprattutto per quel che riguarda i movimenti a centrocampo, il reparto apparso più debole. In questo contesto, le parole di Angel Di Maria, giocatore del Psg, aprono nuovi e suggestivi scenari per la prossima stagione della Juventus.

Angel Di Maria, obiettivo Mondiale in Qatar

Nella stagione in corso, che è quasi terminata, Angel Di Maria ha totalizzato 29 presenze tra Champions League e Ligue 1, siglando 3 reti e regalando 8 assist ai compagni. Un contributo di tutto rispetto, considerando i 34 anni compiuti dall'ex Real Madrid lo scorso 14 febbraio. La sua duttilità non sembrerebbe far comodo al Psg, secondo le ultime indiscrezioni molto lontano dall'accordo e soprattutto dalla volontà di voler proseguire il rapporto contrattuale con il giocatore. Distanza confermata dallo stesso Di Maria, intervenuto in una trasmissione di Radio Urbana Play: "Non so se il Psg vuole che resti - riporta SportMediaset -, in caso contrario vedrò qualche altro club in Europa".

Angel Di Maria ha l'obiettivo di voler essere convocato per i Mondiali in Qatar, in programma tra novembre e dicembre 2022. Un appuntamento, forse l'ultimo della sua carriera per motivi anagrafici, al quale non vuole assolutamente mancare, considerando anche che l'Argentina è tra le favorite per la vittoria finale del torneo.

La chiamata del ct Lionel Scaloni potrebbe però non arrivare, qualora Di Maria non trovasse spazio in un grande club. Da qui nasce la volontà del calciatore di rimanere in Europa, e per questo motivo nasce la possibilità per la Juventus di portarlo alla Continassa.

Mercato Juventus, ipotesi Di Maria sulla trequarti

L'arrivo del talento argentino sarebbe l'ultimo di una grande lista di calciatori arrivati a parametro zero.

Da Pirlo a Pogba, per finire a Ramsey e Rabiot, questo tipo di operazioni hanno avuto un sapore agrodolce per la società bianconera. Angel Di Maria vanta tantissima esperienza internazionale (più di 100 gol tra Real e Psg), ed ha dimostrato una certa confidenza con il rettangolo verde nonostante non sia più un ragazzino. Lo sforzo economico al quale sarebbe chiamato il club di Andrea Agnelli si aggira attorno ai 7,5 milioni di euro annui. Questa è quantomeno la cifra che attualmente percepisce al Psg, ma potrebbe anche scendere visto che a Torino non ci sono gli emiri a finanziare le casse societarie.