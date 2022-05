Il Calciomercato estivo della Juventus si preannuncia ricco di operazioni. Oltre al possibile arrivo di Paul Pogba, che sembrerebbe vicino al ritorno a Torino, la dirigenza bianconera sta lavorando per regalarsi un uomo d'ordine a centrocampo, che possa dare qualità e quantità alla manovra dell'undici di Allegri.

Ipotesi Torreira

Tra i profili seguiti dalla Vecchia Signora, ci sarebbe anche quello di Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano che ha disputato un grande campionato con la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Il club viola non ha ancora riscattato il centrocampista il cui cartellino è di proprietà dell'Arsenal.

Se non sarà raggiunto un accordo tra le parti, il mediano tornerà ai Gunners per poi trovarsi un'altra sistemazione. Per questo la Juventus sta monitorando con grande attenzione la situazione e con un'offerta attorno ai 15 milioni di euro potrebbe accaparrarsi le prestazioni del centrocampista. Oltre ai bianconeri, monitora la situazione anche la Lazio di Maurizio Sarri, che con l'addio di Lucas Leiva, è a caccia di un regista per il collaudato 4-3-3 del tecnico toscano.

Torreira non è il solo calciatore seguito dalla Juventus in quel ruolo. Occorre prestare attenzione pure alla candidatura di Jorginho del Chelsea, che potrebbe rientrare in uno scambio alla pari con Adrien Rabiot, molto apprezzato dai Blues.

I giocatori che potrebbero essere riscattati: da Demiral a Kulusevski

Oltre ai possibili acquisti, la Juventus sta lavorando anche sul fronte cessioni e un aiuto potrebbe arrivare dai calciatori che in questa stagione sono stati ceduti in prestito e che molto probabilmente verranno riscattati dalle rispettive squadre.

Praticamente sicuro è il riscatto di Dejan Kulusevski, autore di una grande seconda parte di stagione con il Tottenham di Antonio Conte, che ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions a discapito dell'Arsenal.

L'esterno svedese ha offerto grandi prestazioni, ritagliandosi un ruolo importante nel 3-4-3 di Conte: per questo, gli Spurs dovrebbero riscattarlo per un affare complessivo (contando anche quanto già pagato per il prestito) da 45 milioni di euro.

Discorso simile anche per Demiral, che nonostante la mancata qualificazione all'Europa da parte dell'Atalanta, si è inserito bene negli schemi tattici di Gasperini.

La Dea dovrebbe riscattare il difensore turco per 22 milioni di euro, per poi probabilmente rivenderlo a cifre più elevate come già fatto con Romero. Infatti, su Demiral ci sarebbe il forte interesse di Chelsea, Real Madrid e Inter, in caso di addio di Bastoni.

In bilico è invece il riscatto di Marco Pjaca, che non ha convinto il Torino e il tecnico granata Ivan Juric.