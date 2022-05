In casa Inter si è cominciato a programmare la prossima sessione di Calciomercato, con il vertice andato in scena ieri tra il presidente, Steven Zhang, i dirigenti e il tecnico Simone Inzaghi. La priorità va al centrocampo, che sarà sicuramente rivoluzionato alla luce degli addii di Matìas Vecino e Arturo Vidal, oltre ai dubbi su Roberto Gagliardini e Stefano Sensi. L'obiettivo numero uno è un giocatore che possa far rifiatare Marcelo Brozovic, che al momento non c'è in rosa e per questo motivo sarebbe finito nel mirino Jordan Veretout.

Anche il Napoli ha cominciato a muoversi sul mercato in cerca di rinforzi per l'attacco visto l'addio di Lorenzo Insigne.

Il nome che piacerebbe agli azzurri è quello di Ante Rebic, in uscita dal Milan dopo un'annata al di sotto delle aspettative.

L'Inter vuole Veretout

Ciò che è mancato più di tutto all'Inter nella stagione appena conclusa è un elemento a centrocampo che potesse far rifiatare o, comunque, sostituire Marcelo Brozovic quando il croato non c'era. Non è un caso che la squadra di Inzaghi non abbia mai vinto quando è mancato lui nell'ultimo campionato.

Per questo motivo la società nerazzurra ha dato la priorità ad un vice Brozovic per la prossima estate e il nome finito nel mirino sarebbe quello di Jordan Veretout. Il centrocampista francese è stato accostato alla società nerazzurra già nei mesi scorsi e la Roma avrebbe aperto alla sua cessione, vista la grande abbondanza nel reparto, con José Mourinho che avrebbe avallato la sua cessione.

Il giocatore piace molto al club meneghino anche per la sua duttilità, essendo in grado di giocare non solo da vice Brozovic, ma anche da mezzala, con la possibilità di alternarlo a Nicolò Barella e Mkhitaryan.

La valutazione di Veretout si aggira sui 15-20 milioni di euro ma non è escluso che nell'affare non possa essere incluso uno dei giocatori in uscita dall'Inter, Stefano Sensi o Roberto Gagliardini, valutati tra gli 8 e i 10 milioni di euro, più un conguaglio da 10 milioni di euro.

Napoli, idea Rebic

Il Napoli si sta muovendo per la prossima estate in cerca di rinforzi di spessore per il reparto avanzato. Uno dei nomi che piace agli azzurri è quello di Ante Rebic, gradito a Spalletti per la sua duttilità, essendo in grado di giocare in tutti i ruoli sul fronte offensivo. L'attaccante croato è in uscita dal Milan dopo un'annata deludente, in cui ha realizzato soltanto due reti e collezionato due assist in campionato.

La valutazione del classe 1993 si aggira sui 20 milioni di euro ma le due società starebbero discutendo di un possibile scambio alla pari. In direzione rossonera potrebbe finire Eljif Elmas, fantasista macedone che ha segnato il gol vittoria proprio in Milan-Napoli 0-1 di quest'anno.