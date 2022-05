Puntellare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, con acquisti di caratura internazionale. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore, così da recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Lo snodo per il dopo Paulo Dybala è uno dei temi fondamentali per il prossimo Calciomercato della Vecchia Signora. La dirigenza sta monitorando diverse piste che possano sostituire la Joya ed aumentare il tasso tecnico della trequarti bianconera.

Tra i tanti nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Hakim Ziyech, talento marocchino del Chelsea che durante la sua esperienza a Londra non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale.

Per questo, l'ex Ajax potrebbe decidere di lasciare i Blues ed iniziare una nuova avventura per ritornare ad essere protagonista come fatto con la maglia dei Lancieri. La Juventus sta monitorando con grande attenzione la situazione e con un'offerta attorno ai 40 milioni di euro potrebbe convincere la dirigenza del club inglese a lasciar partire Ziyech.

Con i Blues, i bianconeri potrebbero intavolare altre due trattative che potrebbero rinforzare altri reparti della rosa di Allegri.

Infatti, la Vecchia Signora sta osservando la situazione di Jorginho che potrebbe lasciare Londra per ritornare in Italia, e anche su Emerson Palmieri, che in caso di addio di Alex Sandro, potrebbe risultare un'ottima opzione per la corsia mancina.

Coppa Italia, le ultime sulle possibili formazioni

Intanto, la Juventus di Max Allegri prepara la finale di Coppa Italia contro l'Inter di Simone Inzaghi.

Per i bianconeri è un'opportunità importante, per non chiudere la stagione con zero trofei e vendicarsi delle ultime due sconfitte subite tra campionato e Supercoppa Italiana.

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico bianconero potrebbe confermare il suo 4-2-3-1, con il rientro dal primo minuto di Alvaro Morata che insieme a Dusan Vlahovic dovrebbe comporre il tandem offensivo.

Da capire la posizione di Juan Cuadrado: il colombiano potrebbe agire nel trio di trequartisti alle spalle del serbo, così da lasciare spazio a Danilo nel ruolo di terzino.

Possibile invece la panchina per Paulo Dybala, che nonostante l'ottima prova offerta in quel di Marassi contro il Genoa, potrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio a Federico Bernardeschi. In mediana, conferma per il tandem Rabiot-Zakaria, ma attenzione alla candidatura del giovane Miretti che si sta ritagliando un ruolo importante in questa ultima parte di stagione.