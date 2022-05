Domenica 15 maggio alle ore 18:00 ci sarà Milan-Atalanta, gara valida per il 37° turno di Serie A 21/22. I rossoneri giungeranno alla penultima giornata dopo aver battuto in rimonta per 3-1 il Veronica di Tudor allo Stadio Bentegodi: alla rete di Faraoni per i mastini hanno replicato e ribaltato il risultato Tonali (2) e Florenzi per il Diavolo. Gli orobici, invece, hanno fatto bottino pieno fuori dalle mura amiche contro lo Spezia di Motta, grazie ai goal di Djimsiti, Pasalic e Muriel alle quali ha inutilmente risposto Verde per gli spezzini.

Statistiche: gli ultimi cinque incontri tra Atalanta e Milan nel massimo campionato italiano vedono perfetto equilibrio tra le due compagini, con due vittorie per parte e un match conclusosi in parità.

Milan, match ball per la conquista del titolo

Mister Pioli e il suo Milan si appresteranno a scendere in campo nel delicato match contro la Dea consci del fatto che la gara potrebbe valere il titolo di Campione d'Italia, in base anche a ciò che succederà tra Cagliari e Inter alle ore 20:45. Due i risultati a disposizione del Diavolo per alzare il trofeo con una giornata d'anticipo: in caso di sconfitta dei nerazzurri coi sardi basterebbe un pareggio al Milan, mentre se l'Inter dovesse pareggiare col Cagliari alla banda di Pioli servirebbe una vittoria. Per battere la Dea, l'allenatore potrebbe scegliere ancora una volta il 4-2-3-1, con Maignan tra i pali. La linea difensiva della squadra milanese potrebbe essere formata da Tomori e Kalulu al centro, con Calabria e Hernandez che agiranno come terzini.

A Bennacer e Tonali, invece, sarà presumibilmente affidata la linea mediana, mentre sulla trequarti campo dovrebbero esserci dal primo minuto Saelemaekers, Kessié e Leao. Il vertice offensivo del Milan, infine, avrà buone chance di essere Olivier Giroud.

Atalanta, alla ricorsa di un posto in Europa

Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta non possono permettersi ulteriori passi falsi se vorranno prenotare un posto in Europa o Conference League nella prossima stagione.

Per fermare la corazzata rossonera, l'allenatore di Grugliasco potrebbe optare per il 3-4-1-2, con Musso a difesa dei pali. Djimsiti, Palomino e Demiral dovrebbero comporre il terzetto difensivo orobico, mentre a centrocampo i titolari potrebbero essere Zappacosta e Hateboer come ali con Freuler e De Roon in mezzo al reparto.

Il trequartista della Dea, infine, sarà probabilmente Pasalic, il quale agirà subito dietro al tandem d'attacco formato da Muriel e Zapata.

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta:

Milan (4-2-3-1): Maignan, Theo Hernandez, Kalulu, Tomori, Calabria, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Kessié, Leao, Giroud. Allenatore: Pioli.

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Demiral, Djimsiti, Palomino, Zappacosta, De Roon, Freuler, Hateboer, Pasalic, Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini.