Denzel Dumfries potrebbe essere il big sacrificato dall'Inter per il prossimo mercato estivo. Il futuro del terzino olandese potrebbe ripercorrere quello di Hakimi, ceduto solo dopo una stagione al Paris Saint Germain per una cifra attorno ai 60 milioni di euro.

Inter, nel mirino ci sarebbe Singo

Infatti, l'ex esterno del Psv arrivato per 15 milioni di euro, sarebbe nel mirino di diversi top club europei, in particolar modo del Bayern Monaco, pronto a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Julian Nagelsmann, così da recitare un ruolo da protagonista nella prossima Champions League.

Secondo le ultime notizie di mercato, i bavaresi potrebbero mettere sul piatto una cifra attorno ai 30-35 milioni di euro, per convincere l'Inter.

Per questo, la dirigenza nerazzurra starebbe monitorando diversi profili che possano sostituire il terzino dei Tulipani. Tra i tanti nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Wilfried Singo, esterno ivoriano del Torino valorizzato in questa stagione dal grande lavoro del tecnico Ivan Juric. Come per Bremer, anche per Singo il patron granata Urbano Cairo non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro per lasciar partire l'esterno cresciuto nel settore del club.

L'Inter deve però guardarsi dal forte interesse del Tottenham dell'ex Antonio Conte, pronto a saccheggiare la Serie A come fatto già nel mercato invernale.

Oltre Singo, l'Inter monitora anche altri profili italiani come Udogie e Molina dell'Udinese.

Inter, le possibili cessioni estive: da Vecino a Sanchez

Oltre ad una possibile cessione di un big, in casa Inter ci sono alcuni calciatori che certamente dovrebbero lasciare il club nerazzurro, in quanto non rientrano più nei piani della dirigenza e soprattutto del tecnico Simone Inzaghi.

Per quanto riguarda il centrocampo, le posizioni maggiormente in bilico sono quelle di Arturo Vidal che paga un ingaggio altissimo per le casse nerazzurre, e soprattutto Matias Vecino, che visto il poco minutaggio in questa stagione è pronto a lasciare l'Inter in estate. Sul centrocampista uruguaiano, che si libererà a parametro zero, ci sarebbe il forte interesse della Lazio di Maurizio Sarri.

Passiamo all'attacco. Come per Vidal, sembrerebbe ormai scritto anche il futuro di Alexis Sanchez. Il Nino Maravilla è pronto a salutare l'Inter nel prossimo mercato estivo: i due ingaggi dei calciatori cileni potrebbero permettere alla società interista di ingaggiare Dybala, uno degli obiettivi principali per l'attacco. Attenzione anche al futuro del Tucu Correa, che complice ripetuti infortuni non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere di Inzaghi.