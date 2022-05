La Juventus ha rotto gli indugi e sarebbe piombata su Muriel. Le opache prestazioni dei singoli attaccanti e il loro magro bottino in termini di gol, hanno indotto la società bianconera a correre ai ripari. La Juventus avrebbe pensato al giocatore atalantino come vice Vlahovic per le sue caratteristiche di affidabilità ed esperienza in Serie A e Champions League. Sul fronte del centrocampo, in attesa delle fumate bianche di Pogba e Di Maria, il nome nuovo è Konè del Monchengladbach.

Muriel ha messo a segno numerosi gol dalla panchina: come potrebbe cambiare l'attacco della Juve

Muriel detiene un record: da quando la vittoria vale tre punti, nessuno ha segnato come lui in Serie A partendo dalla panchina. In un attacco rimasto orfano della fantasia di Dybala, il colombiano potrebbe entrare a partita in corso a sostegno di Vlahovic o sostituirlo per farlo rifiatare. Muriel oltre ad essere dotato di un'ottima tecnica individuale e ad avere un innato fiuto del gol, potrebbe essere anche impiegato come esterno o come seconda punta. A 31 anni il giocatore sarebbe tentato da un'ultima avventura in un top club come la Juve. Il costo del suo cartellino è di 10-15 milioni di euro, cifra non proibitiva per le casse bianconere.

Juve: Koné del Monchengladbach possibile idea per rafforzare il centrocampo

Pavel Nedved e Federico Cherubini stanno cercando di consegnare a mister Allegri un centrocampo di qualità e quantità che riesca a colmare i limiti espressi dal reparto nella passata stagione. Una volta messo a segno il ritorno di Pogba, ci sarà da sciogliere il nodo Ramsey.

Al centrocampista gallese potrebbe essere offerta una buonuscita in cambio della rescissione del contratto, opzione gradita alla Continassa. La dirigenza bianconera dovrà anche decidere chi dei giovani Miretti, Fagioli e Rovella sarà destinato ad andare in prestito o venduto per fare cassa. In queste ore dalla Germania si parla di un possibile interesse della Vecchia Signora per Konè.

Il centrocampista francese è giovane e ha già molti estimatori in mezza Europa. Manchester su tutti.

Arthur e McKennie sono i giocatori di centrocampo che sarebbero sacrificati per fare spazio a Pogba

Sul giocatore brasiliano si stanno muovendo alcuni club di Premier. Arthur non ha mai convinto a Torino e una sua cessione sarebbe indolore. Discorso diverso per il centrocampista statunitense. Sebbene abbia avuto qualche infortunio di troppo, il suo contributo è stato più che buono sotto la Mole, condito con 10 gol in due anni. McKennie sarebbe sacrificato dalla Juve per fare cassa per arrivare a Konè. Il centrocampista transalpino andrebbe a formare assieme a Zakaria e Pogba un centrocampo di qualità e quantità nel 4-3-3 tanto amato da Allegri.

Il centrocampista francese è dotato di un ottimo piede ed è molto abile nel gioco aereo. Considerato uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico europeo il suo cartellino si aggira sui 25 milioni di euro.