La società della Juventus è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri una squadra competitiva in vista della prossima stagione: i bianconeri dovranno inserire in rosa innesti di qualità per ogni reparto.

In particolare andrà riempito il vuoto che lasceranno gli addii di due pilastri come Dybala e Chiellini, sarà sicuramente un compito non facile per la dirigenza bianconera. Ma bisognerà cercare anche un vice Vlahovic e soprattutto un leader a centrocampo, zona nevralgica del campo in cui i bianconeri hanno avuto molte difficoltà nelle ultime stagioni.

La situazione in difesa

Dopo l'addio del capitano bianconero Giorgio Chiellini, le certezze difensive della Juventus rispondono ai nomi di Danilo, Bonucci e De Ligt, con quest'ultimo che sembrerebbe vicino a un prolungamento del contratto in scadenza nel 2024, con una riduzione della clausola rescissoria, a giorni dovrebbe già arrivare l'ufficialità del rinnovo fino al 2025.

Come obiettivo per la difesa ci sarebbe Igor della Fiorentina, l'ultima stagione positiva giocata dal brasiliano ha attirato le attenzioni dei bianconeri, ma non è il solo nome nel mirino: si parla ad esempio anche dell'altro viola Milenkovic, ma anche di Bremer del Torino, di Badiashile del Monaco e Romagnoli del Milan.

La situazione a centrocampo

La Juventus a centrocampo riparte da Locatelli, una delle poche note liete di questa deludente stagione appena conclusa, che ha visto il centrocampista italiano inserirsi alla perfezione nell'ambiente Juve, mostrando grande personalità.

Tra gli arrivi in questa zona del campo c'è da segnalare il possibile ritorno in bianconero di Pogba dopo sei stagioni, ma c'è anche chi chiede di andare via, è il caso del centrocampista brasiliano Arthur.

Al netto di cessioni inaspettate il pacchetto centrale della Juventus dovrebbe essere completato da Zakaria, McKennie e Rabiot. Nonostante il probabile matrimonio bis tra Pogba e la Juventus, ci sarebbero ancora contatti per Milinkovic-Savic, anche se le richieste economiche della Lazio, di circa 50-60 milioni, rendono la trattativa molto complicata.

L'attacco

L'attacco sarà praticamente stravolto, dopo l'addio di Paulo Dybala, molto probabilmente partirà anche Morata, che non sarà riscattato dall'Atletico Madrid, ma per il quale i bianconeri faranno un tentativo a cifre più basse. In questo momento l'unica certezza di Allegri è Dusan Vlahovic, con Chiesa, sulla via del recupero dal grave infortunio subito nella scorsa stagione, ma che non tornerà prima di ottobre. In uscita sarebbe anche Kean, che potrebbe essere riscattato in anticipo dall'Everton e poi ceduto a una squadra che lo faccia giocare con più continuità.

Un volto nuovo in questo reparto dovrebbe essere Angel Di Maria, che potrebbe arrivare a parametro zero dal Psg, alcuni rumors danno la trattativa come vicina alla conclusione. Quello che manca alla Juventus è poi un vice-Vlahovic, l'ultima idea per questo ruolo è il colombiano Luis Muriel dell'Atalanta, attaccante in scadenza nel 2023.