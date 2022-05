In occasione della presentazione del prossimo ritiro estivo del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto parlare di diversi argomenti, tra cui il rinnovo di Mertens e Koulibaly, il possibile acquisto di Bernardeschi e le ambizioni della formazione partenopea per la prossima stagione.

De Laurentiis fa chiarezza sul futuro di Koulibaly e Mertens: 'Dipenderà da loro se scegliere tra l'ambiente o il vil denaro'

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha voluto presentare in conferenza stampa il programma del prossimo ritiro estivo a Castel di Sangro e a Dimaro.

Il numero uno della formazione azzurra, accompagnato da Spalletti, ha toccato diversi punti, tra cui i rinnovi di Koulibaly e Mertens. Per entrambi i giocatori, De Laurentiis ha voluto usare termini chiari, dicendo: "Sento mescolare troppo spesso sentimento e ragione. Non possono essere gestiti come si vorrebbe, perché ci sono vari interessi che non sono gestibili per la società. Per loro provo stima e rispetto, però dipenderà da loro capire se è solo la vil moneta a condizionarli, o se sono disposti a condividere un ambiente che ha dato loro tante soddisfazioni". Parole, quelle di De Laurentiis, che evidentemente responsabilizzano i calciatori tirati in ballo e allo stesso tempo tengono alte le attenzioni delle squadre interessate ai due soggetti.

Su Koulibaly infatti, ci sarebbe da tempo lo sguardo di Juventus e Barcellona, mentre su Mertens, quello di Lazio e Milan.

Aurelio De Laurentiis afferma che con l'agente di Bernardeschi parla da settimane

De Laurentiis, nel corso dell'intervista ha parlato anche del mercato in entrata del Napoli. Il numero uno della compagine partenopea, ha confessato di aver dialogato con l'agente di Bernardeschi tre settimane fa, quando si incontrarono a Montecarlo.

Il presidente del club azzurro ha poi spostato il tiro sui profili di Vecino e Cavani, affermando di non aver mai avuto contatti per il centrocampista e di avere perplessità nel comprare un attaccante che abbia superato i 35 anni.

Infine, De Laurentiis, ha parlato anche degli obiettivi del Napoli per il prossimo campionato, promettendo ai tifosi partenopei di lottare per lo scudetto.

Spalletti: 'In vacanza sarò in contatto diretto con Giuntoli'

Come già accennato, insieme al Presidente De Laurentiis, in conferenza stampa era presente anche il mister Luciano Spalletti. Al tecnico di Certaldo, sono state poste diverse domande, tra cui quella rivolta al Calciomercato.

In proposito, Spalletti ha detto: "Sono in contatto ogni giorno col direttore Giuntoli, valutiamo di volta in volta il da farsi in base a quello che succede. Ci sono vari momenti in cui bisogna essere pronti a fare dei cambiamenti. Bisogna toccare il tasto dell'equilibrio e della sostenibilità, l'abbiamo fatto già e dovremo continuare a farlo, ovviamente mantenendo una squadra competitiva".