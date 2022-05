L'Inter ha cominciato a muoversi con largo anticipo sul mercato in vista della prossima estate per non farsi trovare impreparata. I nerazzurri, infatti, vogliono rinforzare la rosa per dare l'assalto alla seconda stella, andato a vuoto in questa stagione con la vittoria del titolo da parte del Milan. La società nerazzurra si è mossa con largo anticipo cominciando ad imbastire trattative importanti, ma nelle ultime settimane starebbe prendendo quota anche una suggestione importante, quella del clamoroso ritorno a Milano di Romelu Lukaku, ad un anno dalla sua cessione record al Chelsea per 115 milioni di euro.

Inzaghi potrebbe stravolgere l'Inter

Nelle ultime ore crescono le possibilità di rivedere Romelu Lukaku all'Inter la prossima stagione. Domani ci sarà un incontro tra l'avvocato di sua fiducia e i vertici della società nerazzurra. Ad un anno dalla cessione al Chelsea, infatti, ora Big Rom preme per tornare a Milano non essendosi ambientato ai Blues, relegato spesso in panchina dal tecnico Tuchel. L'operazione non è semplice e l'unico modo per cui potrebbe andare in porto è in prestito secco, con il giocatore che avrebbe già dato disponibilità a dimezzarsi l'ingaggio per rientrare nei parametri del club meneghino.

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, sarebbe pronto a stravolgere lo scacchiere tattico, abbandonando il suo classico 3-5-2.

Il motivo è legato al possibile arrivo in attacco anche di Paulo Dybala. La Joya è in scadenza di contratto con la Juventus e può arrivare in nerazzurro a parametro zero, andando a ricongiungersi con quel Giuseppe Marotta che lo portò a Torino nell'estate del 2015, acquistandolo dal Palermo per 40 milioni di euro. Con il fantasista argentino ci sarebbe già una bozza di intesa sulla base di un contratto triennale, con opzione per il quarto anno, a quasi 7 milioni di euro a stagione più bonus.

Per chiudere il tutto si attende la separazione con Alexis Sanchez, che potrebbe rescindere. Con tre attaccanti di così alto spessore (Lukaku, Dybala e Lautaro Martinez), Simone Inzaghi sarebbe pronto a passare al 3-4-2-1 o 3-4-1-2, a seconda della collocazione tattica del Toro.

La nuova Inter di Inzaghi

L'attacco di Simone Inzaghi, dunque, potrebbe essere composto da Romelu Lukaku al centro, con Paulo Dybala e Lautaro Martinez liberi di muoversi su tutto il fronte offensivo, con Mkhitaryan e Calhanoglu come prime alternative.

In mezzo al campo confermatissimi Barella e Brozovic, con Gosens e Dumfries ai loro lati. In difesa non è da escludere il sacrificio di Bastoni, con Bremer al suo posto. Questa potrebbe essere la nuova Inter se dovessero realizzarsi i rumor delle ultime ore:

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bremer; Dumfries, Barella, Brozovic, Gosens; Lautaro, Dybala; Lukaku.