La Juventus ha vinto un match importante contro il Venezia che significa partecipazione alla Champions League. I bianconeri sono sicuri del quarto posto a tre giornate dalla fine del campionato avendo 10 punti sulla Roma quinta in classifica. Di certo però la prestazione contro i veneti ha deluso i tifosi della Juventus, che sui social hanno postato diversi commenti con l'hashtag #AllegriOut. Anche alcuni addetti ai lavori non hanno risparmiato critiche importanti ad Allegri per il gioco della squadra bianconera. Il match contro il Venezia ultimo in classifica ha messo in evidenza le problematiche della Juventus di questa stagione, con la mancanza di qualità del centrocampo e di un supporto al settore avanzato.

Sorprende anche come Dusan Vlahovic dopo un inizio importante al suo arrivo a Torino nel mercato di gennaio non stia incidendo come ci aspettava. Manca evidentemente chi gli fornisce assist adeguati, in tanti hanno sottolineato il disappunto del giocatore al momento della sostituzione nei minuti finali contro il Venezia, con il giocatore che è stato sostituito da un difensore come Chiellini. Fra gli addetti ai lavori più critici nei confronti della Juventus e del gioco di Allegri c'è sicuramente Antonio Cassano, che ha sottolineato come il gioco del tecnico non stia agevolando Dusan Vlahovic.

Cassano ha criticato il gioco di Allegri

'Dicono che non si può mandarlo via perché guadagna 10 milioni di euro.

Ma io dico che dovrebbero farlo proprio per questo. Ma state vedendo cosa sta combinando?'. Queste le dichiarazioni di Antonio Cassano a Bobo Tv, l'ex giocatore ha criticato il tecnico della Juventus per il gioco della squadra bianconera che non valorizza un giocatore come Vlahovic. A tal riguardo ha aggiunto che la punta quando era alla Fiorentina nella prima parte della stagione ha segnato 17 gol.

In quattro mesi di Juventus ha segnato solamente 6 gol, questo dimostra le problematiche nel gioco della Juventus. Cassano ha sottolineato: 'Stanno cercando di assolvere Allegri ma è possibile che una signore punta come Vlahovic, uno dei migliori ventenni del mondo, non faccia un tiro in porta in tre partite?'.

Tanti tifosi della Juventus hanno condiviso l'hashtag #Allegriout

Diversi sostenitori della Juventus hanno postato sui social l'hashtag #Allegriout soprattutto dopo la prestazione deludente della Juventus contro il Venezia. Nonostante la vittoria i bianconeri nel secondo tempo hanno subito il gioco dei veneti, che hanno segnato il gol del pareggi contro Aramu. A decidere il match è stato Bonucci a 20 minuti dalla fine. Un utente ha criticato Allegri per la decisione di sostituire Vlahovic con Chiellini, un cambio difensivo contro l'ultima in classifica in campionato.