La Juventus è già proiettata sul Calciomercato estivo. Le opache prestazioni delle squadra nell'ultimo mese hanno fatto maturare l'idea che i soli possibili innesti di Pogba e di Di Maria possano non bastare a garantire il salto di qualità richiesto dai tifosi. In attesa di ufficializzare l'arrivo dei due giocatori a parametro zero e viste le sicure partenze di Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Giorgio Chiellini, il calciomercato della Juve si focalizzerà ora su molti nomi nuovi.

L'idea Koulibaly stuzzica la dirigenza juventina e i tifosi, Acerbi-Rugani è uno scambio possibile

Arrivare al difensore Koulibaly del Napoli non sarà facile. Primo perché De Laurentiis non è un presidente che fa sconti a un club rivale. Secondo perché sul roccioso centrale senegalese c'è l'interessamento del Barcellona, destinazione a lui molto gradita.

Un altro profilo su cui sta lavorando la Juventus è anche quello di Acerbi. Dopo le discussioni tra il giocatore e i tifosi della Lazio, l'ex milanista non resterà a Roma un'altra stagione e la Juve potrebbe mettere sul piatto Rugani, giocatore gradito a Sarri. In settimana si attendono novità. Sul taccuino di Nedved c'è anche quello di Gabriel dell'Arsenal.

I Gunners avrebbero "sparato" una cifra da capogiro, raffreddando l'interesse bianconero.

Della cessione di McKennie si potrebbe arrivare a contrattare un prestito oneroso per De Jong

Alla squadra di Max Allegri serve un centrocampista offensivo che arrivi con facilità al gol. Il probabile innesto di Pogba non basta e Fagioli, Rovella e Miretti, sono giocatori di prospettiva, avranno bisogno di un periodo di rodaggio anche se saranno chiamati a ricomporre un reparto che quest'anno è apparso particolarmente in affanno.

Il "sacrificato" a questo punto sembra poter essere McKennie. Le oggettive difficoltà a cedere Ramsey, spingono la società piemontese a mettere sul mercato l'americano. Il suo valore si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Soldi che potrebbero essere subito reinvestiti chiedendo al Barcellona il prestito oneroso del centrocampista olandese De Jong.

Trattativa difficile da imbastire, ma che potrebbe seguire le orme di quella che ha portato Chiesa in bianconero.

Con l'ingaggio di Haaland da parte del City, Gabriel Jesus potrebbe andare alla Juve

Molto probabilmente Morata non sarà riscattato e dopo aver lasciato partire Dybala, alla Juve dovranno necessariamente aggiungere un'attaccante alla propria rosa in questa sessione di calciomercato. L'arrivo di Vlahovic non è sufficiente per tornare a competere su tre fronti.

Con l'acquisto di Haaland da parte del City, sembra che per Gabriel Jesus non ci siano molte chance di giocare con continuità. Ecco che allora l'idea di abbandonare Manchester, direzione Torino, sarebbe una possibilità per il calciatore brasiliano. Il costo elevato del cartellino potrebbe essere ridotto con qualche contropartita tecnica.