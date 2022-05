La Juventus potrebbe ritrovare ad inizio della preparazione estiva Merih Demiral. Il difensore turco, trasferitosi in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta, non dovrebbe essere acquistato dai bergamaschi. La conferma indiretta è arrivata da un post pubblicato da Demiral sul suo account Instagram in cui ha scritto: 'Grazie a tutti i tifosi dell'Atalanta, non dimenticherò mai il vostro incredibile supporto'. Parole che confermerebbero il suo addio, anche se molto dipenderà dalla conferma o meno di Gasperini. A tal riguardo, arrivano indiscrezioni di mercato in merito ad una possibile partenza del tecnico piemontese dopo diverse stagioni importanti con l'Atalanta.

Demiral dovrebbe quindi ritornare alla Juventus, e non sarà facile trovare una società pronta ad investire almeno 20 milioni di euro per il giocatore. Per questo, non è da scartare neanche la possibilità che rimanga nella rosa bianconera, magari come terzo o quarto centrale. La partenza di Chiellini e quella possibile di Rugani potrebbero agevolare l'arrivo alla Juventus di due difensori centrali. Uno di questi potrebbe essere proprio Demiral. Da valutare, inoltre, anche Gatti, acquistato nel mercato di gennaio dal Frosinone e che ha disputato match importanti nel campionato di Serie B.

Il difensore Demiral ha salutato i tifosi dell'Atalanta sui social

Il difensore Merih Demiral non dovrebbe essere riscattato dall'Atalanta.

Non è arrivata ancora l'ufficialità della notizia, ma il giocatore ha salutato sui social i tifosi della società bergamasca. Segnale evidente di un suo addio, anche se l'Atalanta ha la possibilità di esercitare il diritto di riscatto da 20 milioni di euro. Se dovesse ritornare a Torino, Demiral potrebbe rimanere come terzo o quarto centrale o eventualmente essere ceduto per monetizzare dal suo cartellino.

La sua valutazione di mercato attuale è di circa 20 milioni di euro. Demiral è un difensore veloce, bravo di testa e negli anticipi ma che in questa stagione non ha avuto un rendimento costante. Nonostante questo, Gasperini lo ha schierato titolare in diversi match, lo dimostrando i 41 match disputati con 2 gol e 3 assist forniti ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà effettuare diverse cessioni nel Calciomercato estivo. La società bianconera cercherà di monetizzare e successivamente rinforzare una rosa che ha bisogno di acquisti importanti, soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo, potrebbero arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. Sarebbero vicini Paul Pogba e Angel Di Maria, entrambi in scadenza di contratto, oltre a Giacomo Raspadori, giocatore del Sassuolo valutato circa 30 milioni di euro.