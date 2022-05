Il Calciomercato estivo è virtualmente iniziato in anticipo con l'annuncio dell'acquisto da parte del Manchester City di Erling Haaland. La società inglese ha pagato la clausola rescissoria presente sul contratto del giocatore con il Borussia Dortmund da 75 milioni di euro. Oltre a essa sono state pagate commissioni importanti anche agli agenti sportivi del giocatore. L'arrivo di Haaland al Manchester City potrebbe agevolare un'importante cessione. Quella di Gabriel Jesus, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023. Il classe 1997 anche nella semifinale di Champions League ha dimostrato di essere un giocatore di qualità, segnando un gol che ha alimentato le speranze di qualificazione degli inglesi alla finale nel match di andata, alla fine però è stato il Real Madrid a qualificarsi alla finale.

Con il contratto in scadenza a giugno 2023 il brasiliano potrebbe lasciare la società inglese a prezzo agevolato. Si parla di una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro, esborso che la Juventus potrebbe anche sostenere. Secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera starebbe valutando proprio l'acquisto del brasiliano come sostituto di Paulo Dybala, che lascerà Torino in scadenza a contratto a fine stagione.

Gabriel Jesus potrebbe lasciare il Manchester City a fine stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Manchester City sarebbe pronto a vendere Gabriel Jesus dopo l'acquisto di Erling Haaland. Il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2023 e con un'offerta da 40 milioni di euro potrebbe effettivamente lasciare la società inglese.

Potrebbe accontentarsi anche di un ingaggio di circa 6 milioni di euro a stagione.

Gabriel Jesus potrebbe essere il supporto ideale a Dusan Vlahovic e a Federico Chiesa, inoltre è un giocatore ancora giovane che sarebbe utile non solo per il presente ma anche per il futuro.

Guardiola non lo ha mai considerato un vero titolare inamovibile: in questo campionato ha disputato 26 presenze con 8 gol segnati e 9 assist forniti ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 4 match (con un gol e due assist) in Fa Cup, una presenza in EFL Cup e 8 gettoni (con 4 gol e un assist) in Champions League.

In carriera nella nazionale brasiliana ha disputato fino ad adesso 54 match segnando 18 gol.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per altri rinforzi per il settore avanzato.

Gabriel Jesus potrebbe essere il sostituto di Paulo Dybala, ma potrebbe arrivare un altro attaccante.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sarebbe Giacomo Raspadori, che ha disputato una stagione importante con il Sassuolo. Il suo prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro.