Stagione con luci ed ombre per Jack Grealish al Manchester City. Il numero 10 inglese, arrivato per circa 115 milioni di euro dall'Aston Villa, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista nello scacchiere tattico di Pep Guardiola, e per questo potrebbe lasciare Manchester nella prossima finestra di Calciomercato.

Vista l'operazione molto onerosa, i Citizens potrebbero cedere l'ex capitano dell'Aston Villa in prestito secco, per poi valutare una possibile cessione. Tra i club che sarebbero interessati a Grealish, ci sarebbe anche la Juventus di Massimiliano Allegri, a caccia di un giocatore di assoluto talento per sostituire Dybala e completare un tridente di assoluta qualità con Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Molto dipenderà dalla volontà del calciatore di provare una nuova esperienza o di giocarsi tutte le sue carte al City, ma soprattutto dalla volontà del manager dei Citizens Pep Guardiola, che difficilmente lascia partire i suoi giocatori in prestito. Inoltre, una possibile cessione di Gabriel Jesus (visto l'imminente arrivo di Haaland) potrebbe complicare una possibile trattativa per portare Grealish in bianconero.

Juve, Borussia Dortmund su Dybala. I club interessati a Chiellini

Il futuro di Paulo Dybala sarà lontano dalla Juventus. La Joya che resta uno degli obiettivi principali del mercato dell'Inter, ha tanti estimatori in giro per l'Europa, ed il suo futuro potrebbe essere anche all'esterno.

Infatti, con la cessione di Haaland al Manchester City, il Borussia Dortmund è a caccia di un giocatore di talento per rinforzare l'attacco a disposizione del tecnico Marco Rose. Oltre il talentuoso Adeyemi, il club tedesco vorrebbe accaparrarsi le prestazioni di un attaccante con un bagaglio di tecnica ed esperienza già elevato, e per questo starebbe prendendo in considerazione la candidatura di Dybala.

I tedeschi hanno messo sul piatto un contratto da 4,5 milioni di euro più bonus, cifra importante. Molto dipenderà dalla decisione del dieci argentino, che sarebbe orientato a rimanere in Italia, ma la partita è ancora tutta da giocare.

Un altro simbolo che lascerà la Juventus a fine stagione è Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero non ha rinnovato il proprio contratto con la Vecchia Signora e si appresta ad un futuro in America, in Mls.

Tra i tanti club che seguono il totem della difesa juventina, ci sarebbe l'Inter Miami dove Chiellini ritroverebbe due ex compagni di tante battaglie, ovvero Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain.

Ma l'amore di Chiellini nei confronti della Juventus non terminerà. Infatti, dopo la parentesi americana, il numero bianconero dovrebbe ritornare a Torino, per entrare a far parte della dirigenza della Vecchia Signora.