L’entusiasmo dopo la vittoria di ieri sera in casa del Verona è alla stelle, sia per i tifosi sia per dirigenza e società. Ormai manca poco alla conclusione di questo campionato e la dirigenza è da qualche settimana concentrata sul mercato in ottica futura, per mettere a disposizione di Pioli una rosa competitiva già dai primi giorni del ritiro estivo.

Nelle ultime ore è rimbalzata una voce dall’Inghilterra che riporta di un forte interesse per Tomori da parte del Manchester United, che potrebbe offrire una cifra importante già nelle prossime settimane.

Inoltre, la dirigenza rossonera è sulle tracce di un giovane centrocampista italiano, che potrebbe fare al caso del tecnico Pioli: Nicolò Zaniolo.

Possibile offerta inglese per Tomori

La dirigenza rossonera sembra attendere un’importante offerta dall’Inghilterra per il difensore inglese di origini canadesi Fikayo Tomori, uno dei migliori giocatori del reparto in questa stagione. Il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del giovane difensore, ma un’offerta intorno ai 60 milioni di euro sarebbe difficile da rifiutare, per questo la dirigenza rossonera starebbe iniziando a valutare alcune alternative per quel reparto. Le prestazioni ed il valore di Tomori sono cresciuti man mano in questa stagione, fino a rappresentare uno dei più forti difensori del campionato italiano quest’anno: per questo motivo il tecnico Pioli non vorrebbe affatto rinunciare ad una delle sue pedine più importanti, anche per poter competere su più fronti il prossimo anno.

In attesa di sviluppi riguardo al cambio di società, difficilmente si vedranno delle cessioni da parte del Milan, ma non appena sarà tutto definito, il difensore inglese potrebbe partire con destinazione United.

La dirigenza rossonera pesca in casa Roma

Se alcuni giocatori sono destinati a partire, soprattutto nel reparto di centrocampo, il Diavolo sta valutando tanti colpi in entrata ed alla lista del duo Maldini-Massara si è aggiunto anche il giovane centrocampista italiano Nicolò Zaniolo.

La Roma sembra aver messo su di lui una valutazione superiore ai 50 milioni di euro, ma il Milan starebbe pensando di inserire una contropartita valida con un conguaglio economico a favore dei giallorossi. La dirigenza rossonera potrebbe formulare un’offerta nelle prossime settimane, mettendo sul piatto il cartellino di Ismael Bennacer, con l’algerino che sta disputando una stagione di livello con la maglia rossonera, facendo crescere il suo valore di mercato rapidamente.

Se è vero che la Roma valuta Zaniolo 50 milioni ed il Milan valuta Bennacer intorno ai 30 milioni, le due società potrebbero presto trovare un accordo che farebbe felici entrambe, sulla base di uno scambio arricchito da un’offerta da parte del Diavolo.