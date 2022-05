Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, nei giorni scorsi ha svolto una conferenza stampa di fine stagione.

Nell'occasione l'imprenditore italo-americano ha criticato Dusan Vlahovic e non ha risparmiato parole pesanti nei confronti delle altre società di Serie A che lottano per i primi posti in classifica, affermando che queste pur di rinforzarsi si indebitano sul mercato. Il presidente ha poi elogiato il lavoro del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, che nonostante la partenza di Dusan Vlahovic, è riuscito ad arrivare settimo in classifica, ovvero la stessa posizione dei toscani nel girone d'andata.

A tal riguardo Commisso ha sottolineato come la cessione di Vlahovic non abbia quindi condizionato la classifica dei toscani, che sono riusciti a trovare validi sostituti sul mercato come Piatek e Cabral. In merito invece al mancato prolungamento di contratto di Vlahovic con la Fiorentina, Commisso ha sottolineato che i suoi agenti sportivi non avrebbero fatto un gioco onesto con la società toscana.

Il presidente Commisso ha criticato Dusan Vlahovic

!Con Vlahovic all'andata eravamo al settimo posto e alla fine siamo arrivati comunque settimi. Vlahovic con la Juventus ha fatto 7-8 gol tra A e Coppa, lo stesso numero di Cabral insieme a Piatek", sono queste le dichiarazioni di Rocco Commisso, che ha aggiunto: 'Non abbiamo perso molto con la cessione di Vlahovic'.

In merito al mancato prolungamento di contratto della punta attualmente alla Juventus ha aggiunto: "Quando sono ritornato a Firenze a dicembre, gli agenti sportivi di Vlahovic non hanno fatto un gioco onesto.

Nel frattempo il signorino ci stava rovinando, ci aveva promesso che avrebbe rinnovato e così non abbiamo preso nessuno a settembre".

Il presidente viola ha quindi fatto intendere che il comportamento del giocatore serbo ha condizionato il mercato della società toscana, in quanto la Fiorentina avrebbe potuto acquistare una punta già nello scorso Calciomercato estivo se avesse avuto la certezza della volontà di Vlahovic di non prolungare il contratto.

Il presidente Rocco Commisso ha parlato anche delle altre società di Serie A

Il presidente della Fiorentina ha voluto parlare anche della situazione economica delle società di Serie A in lotta per i primi posti in classifica.

In particolare ha affermato: "Negli ultimi tre anni la Juventus ha immesso 700 milioni nel mercato e il valore degli affari si attesta sugli 800 milioni".

Dell'Inter ha invece detto: "Suning ha perso il controllo della sua azienda, ha contratto molti debiti e c'è un'altra compagnia che nei prossimi sei mesi deciderà se prendere il controllo".

Infine Commisso ha parlato anche di Roma e Milan: "Il Milan sarà venduto, eppure non si dice che mister Li ha perso 500 milioni. Della Roma si è sempre parlato bene, ha ricevuto i complimenti di tanti giornalisti famosi. A Mourinho danno 10 milioni e sul mercato ne hanno spesi 140. Dopo l'arrivo dei Friedkin sono arrivati settimi e sesti, un solo punto davanti a noi".