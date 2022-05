La Juventus dovrà rinforzare diversi settori durante il Calciomercato estivo. Potrebbero arrivare almeno due giocatore per il centrocampo, ma ci saranno da sostituire anche Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. A proposito di difesa, si valutano diversi giocatori nel ruolo di difensore centrale. A rischio partenza di sarebbe anche Alex Sandro: il brasiliano ha un contratto fino a giugno 2023 ma l'ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione non agevola la sua partenza. La Juventus starebbe già valutando il giocatore che possa sostituire il brasiliano.

Sono tre quelli che piacciono alla società bianconera per la fascia sinistra difensiva. Si è parlato molto di Emerson Palmieri, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2024 e valutato circa 20 milioni di euro. Piacciono anche giocatori più giovani come Destiny Udogie dell'Udinese e Owen Wijndal dell'Az Alkmaar. Il terzino della società friulana ha disputato una stagione importante segnando gol e fornendo assist decisivi ai suoi compagni. Ha 20 anni e rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro. Ha tre anni in più del nazionale under 21 italiano Wijndal, terzino dell'Az Alkmaar e nazionale olandese. Entrambi i giocatori hanno un prezzo di circa 20 milioni di euro.

La Juventus potrebbe acquistare per il dopo Alex Sandro uno fra Emerson Palmieri, Udogie e Wijndal

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando il sostituto di Alex Sandro, che potrebbe partire durante il calciomercato estivo. Sono tre i nomi che piacciono alla società bianconera, Emerson Palmieri, Destiny Udogie e Owen Wijndal.

Tutti giocatori che hanno un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro, parte dei quali sarebbero garantiti dalla cessione di Alex Sandro. Il brasiliano potrebbe partire per circa 10 milioni di euro avendo un contratto in scadenza a giugno 2023. Anche Luca Pellegrini potrebbe lasciare Torino, ma difficilmente partiranno entrambi i terzini sinistri della Juventus.

Il terzino 23enne piace a diverse società italiane. In questi giorni si parla soprattutto dell'interesse della società bianconera per Destiny Udogie, il giocatore dell'under 21 italiano ha disputato 35 match nel campionato italiano segnando 5 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere anche 2 match di Coppa Italia in stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con due giocatori. Oltre a Pogba potrebbe arrivare anche Jorginho del Chelsea, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro ed è in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023. Per il settore avanzato piace Giacomo Raspadori del Sassuolo, valutato circa 30 milioni di euro dalla società emiliana.