Il riscatto di Torreira da parte della Fiorentina è in fase di stallo, dovute alle tensioni con l'entourage del centrocampista, su di lui sono piombati prepotentemente gli occhi della Juventus che seguono con interesse il proseguo della situazione, pronta a valutare la possibilità di "scippare" un altro giocatore viola, dopo Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic, per poi portarlo a Torino.

In bilico il riscatto di Torreira con la Fiorentina

Tra l'agente di Torreira, Pablo Betancur, e la Fiorentina ci sarebbe distanza e differenza su cifre del riscatto, commissioni, e ingaggio, una frattura che ancora non sembra insanabile ma che non lascia tranquilli i tifosi della Fiorentina, soprattutto ora che all'orizzonte c'è l'interesse della Juventus, rivale acerrima dei Viola.

Quelli che verranno saranno giorni infuocati per il futuro di Torreira. Tuttavia sono in corso prove di disgelo tra la dirigenza viola e quella dell'Arsenal, la Fiorentina pretendeva uno sconto sui 15 milioni decisi la scorsa estate, mentre il club inglese continuava a chiedere l'intera cifra senza sconti. C'è tempo fino al 31 Maggio per portare a termine l'operazione.

Alla Fiorentina farebbe molto comodo, soprattutto in vista della prossima Europa League, competizione alla quale la Fiorentina si è qualifica battendo la Juventus nell'ultima giornata di campionato.

L'interesse della Juventus

Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo meeting tra le parti per cercare di trovare un accordo, se non si dovesse trovare una quadra, l'interesse della Juventus rimane, con i bianconeri che restano alla finestra per seguire l'evoluzione della trattativa tra i Gunners e la Fiorentina.

I bianconeri sono pronti ad inserirsi nello stallo tra la Fiorentina e Torreira, per regalare un rinforzo affidabile e che incarna in pieno con la sua "Garra" lo spirito Juve, a Massimiliano Allegri, e cosa non di secondo piano, sarebbe un rinforzo a un costo abbordabile. Lo stipendio di Torreira percepito all Fiorentina nella stagione appena conclusa è stato di 1,8 milioni netti a stagione, mentre le richieste del suo entourage sono di almeno 2,75 milioni netti a stagione, ovvero l'ingaggio che Torreira percepiva all'Arsenal, il centrocampista non ha nessuna intenzione di ridursi ancora l'ingaggio, queste cifre non sarebbero comunque un problema per la Juventus.

Si attendono sviluppi, per ora quello della Juventus è solo un timido interesse, ma con i bianconeri alla finestra e pronti a fiondarsi con decisione sul calciatore. Oltre alla Juve si registra nelle ultime ore anche l'interesse della Lazio.

In questo momento Torreira si trova in patria, in Uruguay, in attesa di unirsi alla sua nazionale.