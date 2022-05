La Juventus è al lavoro per migliorare una rosa che ha dimostrato problematiche importanti soprattutto a centrocampo. Si dovranno sostituire anche quei giocatori che lasceranno la società bianconera per motivi di età o perché in scadenza di contratto. Ad esempio si lavorerà al sostituto di Giorgio Chiellini, che potrebbe trasferirsi nel campionato americano, oltre a quello di Paulo Dybala, in scadenza di contratto. La Juventus starebbe lavorando soprattutto ad un giocatore di fascia che sappia giocare nel 4-3-3 a supporto di Vlahovic e Chiesa. A tal riguardo il nome che piace è quello di Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno.

La Juventus starebbe valutando anche un vice Vlahovic, un giocatore che permetta alla punta di poter riposare in diversi match. Fra i giocatori preferiti dalla società bianconera c'è sicuramente Marko Arnautovic, che in questa stagione al Bologna si è dimostrato un giocatore importante. È stato proprio il nazionale austriaco a segnare il gol alla Juventus nel match contro il Bologna dell'Allianz Stadium. Un giocatore che oltre ad essere bravo a finalizzare, possiede anche una tecnica importante che gli garantisce un'efficacia anche negli assist. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche di altre società di Serie A.

In 33 match di campionato disputati con la società emiliana in questa stagione ha segnato 14 gol, segnale evidente di come sia bravo nel finalizzare le azioni da gol. Ha anche fornito un assist decisivo ad un suo compagno, il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro. Con la nazionale austriaca ha disputato 98 match segnando 32 gol, sarebbe un rinforzo di qualità ed esperienza essendo un classe 1989.

Può giocare non solo punta centrale ma anche sulla fascia, quindi in caso di arrivo potrebbe giocare insieme anche a Vlahovic.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare la rosa con giocatori di esperienza durante il Calciomercato estivo, dopo aver acquistato tanti giovani nelle ultime stagioni. Piace Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno.

Il centrocampista francese arriverebbe senza prezzo di cartellino. La società bianconera potrebbe offrirgli un ingaggio da circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino ad arrivare a 10 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. Il francese ha già giocato nella Juventus dal 2012 al 2016 diventando uno dei migliori centrocampisti europei. Potrebbe ritornare per rilanciarsi a Torino dopo stagioni difficili nella società inglese.